Mercenarul Horațiu Potra scapă de statutul de deținut periculos. Magistrații au decis ridicarea regimului de maximă siguranță

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis ridicarea regimului de maximă siguranță pentru mercenarul Horațiu Potra, după ce instanța a admis contestația formulată de acesta împotriva unei decizii luate anterior în penitenciar, potrivit TVR Info.

Acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit să deturneze protestele după anularea alegerilor din 2024 și arestat preventiv, Horațiu Potra nu va mai fi supus regimului de maximă siguranță din Penitenciarul Rahova.

După episodul leșinului în sala de judecată, Horațiu Potra a cerut instanței să îi fie schimbat regimul de detenție și să fie tratat ca restul persoanelor aflate în arest preventiv.

O comisie din Penitenciarul Rahova decisese, în luna ianuarie, încadrarea sa în regim de maximă siguranță. Un astfel de regim presupune izolare mai strictă, mai puțini colegi de celulă și un număr mai redus de ore petrecute în aer liber.

În baza noii decizii a instanței, Potra poate cere din nou eliberarea din arest, precizează sursa citată.

Potra şi persoane din anturajul său urmau să desfăşoare ”acțiuni violente cu caracter subversiv”

Amintim că, potrivit procurorilor, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, în dimineața de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, „în condiții de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

Tot potrivit procurorilor, în cadrul întâlnirii de la Ciolpani, cei doi au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare „acțiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestațiile pașnice de la vremea respectivă.

Procurorii susțin că, prin contacte cu o organizație radical-naționalistă și mesaje considerate alarmiste și manipulatoare către susținători, Călin Georgescu ar fi întărit intențiile infracționale ale lui Horațiu Potra.