Șeful Gărzii Revoluționare Islamice din Iran ar fi fost ucis, iar palatul ayatollahului Khamenei, distrus

Israelul afirmă că generalul Mohammad Pakpour, comandantul Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a murit în prima serie de lovituri coordonate lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran.

Generalul Pakpour fusese numit în funcție după ce predecesorul său, Hossein Salami, a fost ucis într-un atac israelian, la începutul conflictului de 12 zile de anul trecut.

Autoritățile de la Teheran neagă moartea lui Pakpour. În același timp, oficiali israelieni susțin că mai multe figuri importante ale regimului iranian s-au aflat printre țintele primului val de atacuri, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian.

Postul israelian Channel 12, citând surse anonime, a relatat că palatul liderului suprem ar fi fost „complet distrus”, fără a fi clar dacă acesta se afla în clădire în momentul atacului. Potrivit aceleiași surse, toate figurile-cheie ale conducerii iraniene ar fi fost vizate de lovituri.

Agenția Reuters a transmis, citând o sursă iraniană apropiată establishmentului, că mai mulți comandanți de rang înalt ai IRGC și oficiali politici de prim-plan au fost uciși în valul inițial de atacuri.

Operațiunea comună americano-israeliană a vizat infrastructură militară și obiective asociate regimului. Oficialii israelieni au descris acțiunea drept una preventivă, menită să neutralizeze capacitățile de lansare a rachetelor și să degradeze sistemele de apărare aeriană ale Iranului.

Presa de stat iraniană a relatat despre lovituri în mai multe orașe, inclusiv în Teheran, Tabriz, Isfahan, Kermanshah, Qom și Karaj. Printre țintele raportate s-ar număra sedii ale Ministerului Informațiilor, Ministerului Apărării, Organizației pentru Energie Atomică a Iranului și complexul militar de la Parchin.

Oficiali israelieni au declarat anterior că sunt „prudenți optimiști” în privința rezultatelor primei lovituri. Statutul ayatollahului Khamenei rămâne însă neclar. Reuters a relatat anterior, citând surse oficiale, că acesta ar fi fost mutat într-o locație sigură înainte sau în timpul atacurilor. Mass-media de stat iraniană nu a confirmat că ar fi fost rănit.

Atacul coordonat vine după săptămâni de tensiuni crescute și avertismente privind o posibilă acțiune militară. Potrivit Israelului, operațiunea a avut ca scop prevenirea unui presupus baraj iminent de rachete, pregătit pe lansatoare la suprafață și subterane, precum și lovirea structurilor de comandă ale regimului.

După mai multe ore de alertă și tiruri repetate de rachete, autoritățile israeliene au anunțat în jurul prânzului că populația poate părăsi adăposturile, dar trebuie să rămână în apropierea acestora. Armata a precizat că măsura reprezintă o relaxare temporară a restricțiilor, avertizând totodată că noi atacuri rămân posibile.