MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv

Ministerul Român de Externe a anunțat vineri seara că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.

În contextul deciziei Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim de a le cere angajaților să părăsească Israelul imediat, pe fondul speculațiilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului, și Ministerul Român de Externe a venit cu o serie de precizări despre personalul Ambasadei României la Tel Aviv.

„Vă informăm că ministrul afacerilor externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.. MAE va continua să urmărească evoluția situației de securitate din regiune și este pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”, se arată în precizările MAE.

Ambasadorul SUA în Israel Mike Huckabee a transmis vineri, la ora 10:24, ora locală, un mesaj prin care le cere celor care doresc să plece să o facă fără întârziere.

„Găsiți un bilet de avion către orice destinație” și plecați „ASTĂZI”, a scris el, îndemnându-i să rezerve un zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

„Concentrați-vă pe găsirea unui loc în avion către orice destinație de unde puteți continua apoi drumul spre Washington, dar prioritatea principală va fi ieșirea rapidă din țară”, a precizat ambasadorul, avertizând că cererea de bilete ar putea crește și că nu este sigur dacă vor mai exista zboruri disponibile în zilele următoare.

Totodată, Ministerul britanic de Externe a anunţat vineri retragerea personalului diplomatic din Iran, în contextul unor ameninţări cu atacuri americane, care alimentează temeri cu privire la izbucnirea unui război în Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Din cauza situaţiei în domeniul securităţii, personalul britanic a fost retras temporar din Iran”, potrivit Foreign Office.

„Ambasada noastră continuă să funcționeze la distanţă”, precizează ministerul britanic.

Londra a anunţat deja, la mijlocul lui ianuarie, închiderea temporară a reprezentanţei sale diplomatice la Teheran.