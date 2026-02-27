search
Vineri, 27 Februarie 2026
Marco Rubio va face o vizită-fulger în Israel pe fondul tensiunilor cu Iranul și a posibilei intervenții americane

Publicat:

Secretarul de Stat american Marco Rubio va face o vizită-fulger în Israel, luni, 1 martie, în centrul discuțiilor aflându-se Iranul, în contextul în care SUA fac să planeze în continuare ameninţarea unei intervenţii militare împotriva Teheranului.

Marco Rubio/FOTO: X
Marco Rubio/FOTO: X

Marco Rubio „va discuta despre o serie de priorităţi regionale, şi anume Iranul, Libanul şi eforturile în curs în vederea punerii în aplicare a Planului de Pace în 20 de puncte al preşedintelui (american Donald) Trump”, a anunţat vineri, un adjunct al purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, potrivit News.ro.

Această vizită a şefului diplomaţiei amerciane - prevăzuă iniţial sâmbătă - a fost amânată luni.

Un lucru extrem de rar - niciun jurnalist acreditat la Departamentul de Stat nu îl va însoţi în această vizită.

Vineri, președintele Donald Trump a declarat că „nu este mulțumit” de conținutul negocierilor în curs cu Iranul.

„Nu sunt mulțumit față de faptul că (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt mulțumit. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat unor jurnaliști președintele american, scrie News.ro.

Negocierile între Statele Unite și Iran continuă „azi (vineri)”, a anunțat el.

Donald Trump a declarat că nu a luat nicio „decizie finală” privind posibile atacuri americane în Iran. Înainte de a pleca de la Casa Albă spre Texas, Trump a spus jurnaliștilor că nu dorește recurgerea la forță, dar a adăugat că „uneori este necesar”.

Iranul nu poate avea arma nucleară”, a subliniat el, din nou, în faţa junaliştilor.

Donald Trump a declarat că vrea să încheie un acord cu Iranul, la o zi după a treia rundă de negocieri mediate de Oman la Geneva.

În cazul unui eșec, există incertitudinea unei posibile intervenții militare americane, iar Iranul a amenințat cu riposte, inclusiv asupra Israelului. În paralel, SUA au trimis în regiune două portavioane, inclusiv USS Gerald Ford, iar ambasada americană din Ierusalim a oferit personalului opțiunea de a părăsi Israelul din cauza tensiunilor.

SUA

