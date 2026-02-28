search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
Cine ar putea prelua conducerea în Iran. Pentru fiecare lider iranian au fost selectați patru succesori. Cine ar putea deveni „Delcy iraniană”

Publicat:

Republica Islamică se pregătea pentru război cu Statele Unite. Toate forțele de securitate erau plasate în alertă maximă. Principala teamă a regimului este haosul politic. Pentru a-l preveni, au fost luate măsuri fără precedent. Conducerea zilnică a țării a fost efectiv transferată secretarului Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani - un conservator, oficial în domeniul securității și veteran al politicii iraniene.

Liderul suprem al Iranului Ayatolahul Ali Khamenei FOTO Guliver/ Getty Images

Din ianuarie 2026, pe fondul protestelor răspândite împotriva regimului ayatollah din Iran și al așteptărilor unor atacuri aeriene americane, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani, a devenit liderul de facto al țării. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, l-a însărcinat cu reprimarea protestelor și pregătirea pentru război. De asemenea, a menținut contacte cu partenerii cheie ai regimului: Rusia, Qatar și Oman. De asemenea, a supravegheat negocierile cu SUA privind programul nuclear al Iranului în culise, deși aceste negocieri sunt conduse oficial de ministrul de externe Abbas Araghchi.

Patru potențiali succesori pentru fiecare dintre oficialii militari și guvernamentali numiți de Liderul Suprem

Larijani, în vârstă de 67 de ani, aparține unui clan influent: tatăl său a fost un important jurist șiit, unul dintre frați este consilierul de politică externă al lui Khamenei, altul a fost șeful sistemului judiciar iranian și în prezent conduce Consiliul de Oportunitate, un organism consultativ al liderului suprem al țării. Multe dintre celelalte rude ale sale dețin, de asemenea, funcții importante în structurile religioase și politice ale Republicii Islamice.

Ali Larijani însuși a ajuns la gradul de general de brigadă în Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și a condus compania de televiziune și radio de stat timp de zece ani. În 2005, a candidat la președinție, dar a terminat pe locul șase. Mahmoud Ahmadinejad, care a câștigat alegerile, l-a numit secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională. Larijani a părăsit această funcție în 2008 și a devenit președinte al Parlamentului iranian, funcție pe care a deținut-o până în 2020.

Larijani este un apropiat personal al lui Khamenei și se bucură de încrederea acestuia. Este un conservator convins (cum se spune în Iran, un „adept al principiilor” - referindu-se la principiile Revoluției Islamice) și are o experiență vastă și variată în structurile de conducere ale Republicii Islamice. În anii 2000, a supravegheat negocierile cu SUA privind programul nuclear iranian, iar în anii 2020, a devenit arhitectul principal al apropierii Iranului de China.

De la începutul anului 2025, activitatea publică a lui Larijani a crescut semnificativ, în timp ce influența președintelui iranian Mahmoud Pezeshkian a slăbit. Larijani a zburat la Moscova pentru a-l vedea pe Vladimir Putin și s-a întâlnit cu lideri din Orientul Mijlociu. De asemenea, el reprezintă poziția publică a Republicii Islamice în mass-media și pe rețelele de socializare.

Practic, Pezeshkian a trebuit să ceară permisiunea lui Larijani pentru a relaxa restricțiile de acces la internet impuse pentru a suprima protestele și care afectau grav economia iraniană. În ianuarie, când trimisul prezidențial special al SUA, Steve Witkoff, l-a contactat pe ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, pentru a-l întreba despre planurile de executare a protestatarilor reținuți, Araghchi s-a adresat superiorului său direct, Pezeshkian, pentru instrucțiuni - dar acesta a spus că toate contactele cu americanii ar trebui să fie clarificate cu Larijani, nu cu el.

Witkoff a primit apoi asigurări că nu vor exista execuții. Cu toate acestea, aceasta a fost urmată de un masacru extrajudiciar în masă fără precedent al protestatarilor - potrivit activiștilor iranieni pentru drepturile omului, aproximativ 30.000 de persoane au căzut victime.

Temându-se de tentative de asasinat, Khamenei a preselectat patru potențiali succesori pentru fiecare dintre oficialii militari și guvernamentali numiți de Liderul Suprem. Toți ceilalți au fost instruiți să numească ei înșiși cel puțin patru adjuncți. Khamenei a numit, de asemenea, trei persoane care ar putea deveni propriii săi succesori în cazul morții sale; numele lor nu sunt dezvăluite.

Khamenei a desemnat, de asemenea, un mic grup de confidenți apropiați ai săi, autorizați să ia decizii în cazul decesului Liderului Suprem sau al pierderii contactului cu acesta. Printre aceștia se numără Larijani, consilierul militar principal al lui Khamenei, Yahya Rahim Safavi, președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și șeful biroului lui Khamenei, Ali Asghar Hijazi. De asemenea, a fost creat un nou organism de coordonare militară, Consiliul Național de Apărare, condus de amiralul Ali Shamkhani.

Cine ar putea deveni „Delcy iraniană”

Una dintre întrebările pe care liderii iranieni le discută este cine ar putea deveni „Delcy iraniană”, referire la Delcy Rodriguez, care a preluat conducerea Venezuelei după ce SUA l-au preluat pe președintele Nicolás Maduro. Pe de o parte, ea asigură supraviețuirea regimului și a elitei sale asociate, în timp ce, pe de altă parte, reconstruiește legăturile cu SUA și comunitatea internațională.

Larijani este principalul candidat pentru acest rol în Republica Islamică, urmat de președintele Parlamentului, Ghalibaf. Fostul președinte Hassan Rouhani este, de asemenea, luat în considerare - acesta nu face parte din cercul apropiat al ayatollahului Khamenei, dar este considerat un reformist și ar putea conta probabil pe o oarecare favoare din partea SUA.

