Panică printre bloggerii militari ruși după ce SUA au folosit drone Lucas, similare Shahed, împotriva Iranului

Bloggerii militari ruși au urmărit cu îngrijorare noile drone de atac unidirecționale ale armatei SUA, Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), după prima lor utilizare raportată în luptă împotriva Iranului în acest weekend, relatează Business Insider.

Acești bloggeri pro-război, mulți dintre ei având legături apropiate cu Kremlinul, s-au arătat în mod special preocupați de terminalele de comunicații prin satelit instalate pe aceste drone, despre care bănuiesc că sunt conectate la rețeaua Starshield a SpaceX.

Înregistrări video ale lansărilor- test ale LUCAS, făcute publice de Pentagon în decembrie, au circulat rapid printre comentatorii pro-război ruși după ce vestea despre desfășurarea dronelor a apărut sâmbătă. Analiștii și bloggerii au căutat un detaliu specific: terminalul de satelit de pe drone, interpretându-l ca o posibilă conexiune prin Starshield, care ar permite comunicații globale rezistente la bruiaj.

„Inevitabilul s-a întâmplat: terminale Starlink au fost instalate pe dronele americane de tip ‘Geran’ LUCAS, permițând comunicații rezistente la bruiaj oriunde în lume unde funcționează rețeaua lui Elon Musk”, a scris Rybar, un canal militar popular pe Telegram cu 1,5 milioane de urmăritori, luni. Postarea adăuga că o astfel de tehnologie „va crește eficiența loviturilor cu drone ale inamicului cu un ordin de mărime.”

Un alt canal de Telegram, Obsessed with War, și-a exprimat îngrijorarea duminică, notând că antena Starlink aparentă ar putea permite ghidarea precisă a dronelor către ținte în timp real, până în ultimele clipe înainte de atac.

De la Shahed la LUCAS: SUA adaptează tehnologia inamicului

LUCAS, produs de compania americană SpektreWorks, pare să fie inspirat de vehiculele iraniene fără pilot Shahed - același model pe care Rusia l-a adaptat pentru a crea dronele Geran, folosite în atacurile asupra Ucrainei. Analiștii remarcă că adăugarea terminalelor Starshield sau Starlink pe dronele americane sunt în oglindă cu încercările Rusiei de a utiliza aceeași tehnologie în conflictul din Ucraina.

Rețeaua Starlink a fost un atu crucial pentru Ucraina, dar SpaceX a restricționat recent accesul Rusiei. Bloggerii ruși se arată neliniștiți că SUA folosesc acum o capacitate similară, integrând-o pe drone, inspirate fiind de conflictul din Ucraina și modul în care Rusia a copiat tehnica.

„Iată rezultatele lucrărilor de laborator, efectuate în condiții ideale de SUA pe teritoriul Ucrainei: un modul Starlink pe o dronă de tip Shahed,” a scris Dmitry Konanykhin, comentator militar pro-Kremlin, duminică. El a avertizat că terminalele ar putea fi folosite pe „orice dronă unde o permite aerodinamica” și că numărul mare de sateliți SpaceX ar fi dificil de neutralizat pentru Rusia.

Îngrijorări privind integrarea viitoare pe rachete

Alți observatori militari ruși au exprimat temeri că terminalele Starshield ar putea fi adăugate în viitor la rachetele de croazieră și balistice ale SUA, precum Tomahawk sau Joint Air-to-Surface Standoff Missile, făcându-le mai puțin vulnerabile la bruiajul electronic. „Toate aceste sisteme de atac pe distanțe lungi vor putea fi controlate oriunde pe planetă și vor atinge aceeași precizie ca dronele FPV, practic printr-o fereastră,” a scris bloggerul Russian Engineer, catalogând o atare realizare nu doar o simplă evoluție, ci drept „o adevărată revoluție în afacerile militare.”

Bloggerii militari cer investiții în capacități anti-satelit

Bloggerii militari ruși sunt voci influente în modelarea dezbaterii publice asupra strategiei militare și s-au întâlnit în trecut cu președintele Vladimir Putin pentru a discuta prioritățile de apărare. Ca răspuns la desfășurarea dronelor LUCAS, acești comentatori cer investiții imediate în capacități anti-satelit.

Rybar a scris luni că Kremlinul „trebuie să înceapă să dezvolte mijloace pentru a distruge mii de sateliți Starlink acum” și a criticat autoritățile pentru ignorarea avertismentelor privind amenințarea potențială reprezentată de dronele conectate la sateliți. Obsessed with War a lansat același avertisment, afirmând că „dacă în termen de un an nu vom găsi o soluție împotriva acestei constelații de sateliți, atunci lucrurile vor merge foarte rău pentru noi.”

Folosirea dronei LUCAS în luptă și a presupusului sistemului său de ghidare prin satelit evidențiază modul în care rețelele avansate de comunicații și aeronavele fără pilot transformă războiul modern.