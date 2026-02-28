CNAB:T Momentan nu se înregistrează anulări ale zborurilor Bucureşti-Tel Aviv

Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate următoarele curse spre şi dinspre Tel Aviv:

WizzAir 3160 Tel Aviv - Bucureşti

WizzAir 3263 Bucureşti - Tel Aviv

Hisky 8672 Tel Aviv - Bucureşti

Hisky 237 Bucureşti - Tel Aviv

TAROM 155 Bucureşti - Tel Aviv

El Al 572 Bucureşti - Tel Aviv

Cursa Animawings 4432 Bucureşti - Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.

Pe parcursul zilei sunt aşteptate să aterizeze mai multe curse "ferry" (fără pasageri) ale unor companii aeriene cu baza în Israel, care să îşi parcheze în siguranţă aeronavele pe aeroporturile din Bucureşti, a mai precizat CNAB.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţa atacuri asupra Iranului, Israelul vorbind de un "atac preventiv" împotriva inamicului său declarat "pentru a elimina ameninţările".

Iranul a anunțat închiderea spațiului aerian

"Spaţiul aerian al ţării este complet închis până la o nouă notificare", a declarat purtătorul de cuvânt al Organizaţiei Aviaţiei Civile, Majid Akhavan, citat de agenţia de presă Tasnim.

În ţară s-au făcut auzite sâmbătă dimineaţă explozii în mai multe oraşe, după cele care au zguduit capitala Teheran, potrivit agenţiei de ştiri Fars. Este vorba de Isfahan (centrul Iranului), oraşul sfânt Qom (centrul Iranului), Karaj, la vest de Teheran, şi Kermanshah (vestul Iranului).

Potrivit martorilor citaţi de Reuters, la staţiile de combustibil se formaseră cozi lungi şi mulţi oameni încearcă să plece din Teheran.

Şi Irakul a anunţat sâmbătă că îşi închide spaţiul aerian, după atacurile israeliene asupra Iranului.