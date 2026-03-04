Reacția comunității ruse din Emiratele Arabe Unite după ce resturile unei drone Geran au căzut în Dubai

Fragmente ale unei drone rusești „Geran-2” - același model utilizat de Moscova împotriva orașelor ucrainene - au fost descoperite în apropierea portului Jebel Ali din Dubai, în urma unui atac aerian iranian de amploare, a relatat jurnalistul ucrainean Serhi Bratciuk, citat de Euromaidan Press.

Descoperirea a provocat reacții neașteptate și ironice în rândul unor turiști și cetățeni ruși care locuiesc în Emiratele Arabe Unite pe durata războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Pe rețelele sociale au circulat videoclipuri cu fragmentele dronei, acestea fiind distribuite în comunități online vorbitoare de limbă rusă din EAU.

Pe canalul de Telegram „Russians in the UAE”, un utilizator a comentat sarcastic: „Deci, din câte se pare, exista probabilitatea să fii lovit de propria ta dronă? Amuzant, firește.”

Comentariul evidențiază contrastul puternic dintre tonul relaxat al unor reacții în mediul online și realitatea devastatoare cu care se confruntă Ucraina. Din 2022, Rusia a lansat peste 57.000 de drone de atac Shahed de fabricație iraniană - redenumite de Rusia „Geran” - împotriva orașelor ucrainene, vizând civili și infrastructura energetică a țării.

Fragmente de drone descoperite lângă Jebel Ali

Resturile au fost găsite în apropierea portului Jebel Ali, unul dintre cele mai mari și aglomerate hub-uri maritime din Orientul Mijlociu. Sistemele de apărare aeriană ale EAU au interceptat un atac iranian de amploare, doborând majoritatea dronelor și rachetelor lansate. Cu toate acestea, unele fragmente au căzut în Dubai, provocând pagube materiale.

Potrivit NDTV World, întreruperile operațiunilor aeroportuare în contextul situației de securitate au generat pierderi estimate la aproximativ 1 milion de dolari pe minut.

Un simbol al cooperării militare Rusia–Iran

Prezența fragmentelor dronelor „Geran-2” în Dubai evidențiază aprofundarea cooperării militare dintre Moscova și Teheran, consolidată semnificativ după începutul invaziei la scară largă a Ucrainei.

„Geran-2” este denumirea rusească pentru drona iraniană Shahed-136, un model fără pilot proiectat să zboare pe distanțe lungi și să detoneze la impact. Oficialii ucraineni au acuzat în repetate rânduri Rusia că folosește aceste drone împotriva populației civile.

În 2025, Rusia și Iran au semnat un acord de parteneriat strategic cuprinzător, care prevede extinderea cooperării în domeniul apărării, schimburi de informații, dezvoltarea infrastructurii de transport și coordonarea în cadrul Coridorului Internațional de Transport Nord–Sud (INSTC). Documentul include și prevederi care interzic utilizarea teritoriului uneia dintre părți de către terți pentru a amenința securitatea celeilalte.

Transferuri majore de armament

Potrivit Financial Times, în 2026 Rusia a încheiat un acord confidențial în valoare de 500 de milioane de euro cu Iranul pentru furnizarea de sisteme moderne portabile de rachete, ca parte a programului de refacere a apărării aeriene iraniene după războiul de anul trecut cu Israelul.

Acordul ar prevedea livrarea a 500 de lansatoare portabile Verba și 2.500 de rachete 9M336 pe parcursul a trei ani. Sistemul Verba este unul dintre cele mai avansate sisteme portabile de apărare antiaeriană ale Rusiei, fiind dotat cu ghidare în infraroșu și capabil să intercepteze rachete de croazieră, aeronave care zboară la joasă altitudine, precum și drone.