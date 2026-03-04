search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reacția comunității ruse din Emiratele Arabe Unite după ce resturile unei drone Geran au căzut în Dubai

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Fragmente ale unei drone rusești „Geran-2” - același model utilizat de Moscova împotriva orașelor ucrainene - au fost descoperite în apropierea portului Jebel Ali din Dubai, în urma unui atac aerian iranian de amploare, a relatat jurnalistul ucrainean Serhi Bratciuk, citat de Euromaidan Press.

Fragmente ale unei drone Geran 2 au căzut în Dubai Serhi Bratciuk
Fragmente ale unei drone Geran 2 au căzut în Dubai Serhi Bratciuk

Descoperirea a provocat reacții neașteptate și ironice în rândul unor turiști și cetățeni ruși care locuiesc în Emiratele Arabe Unite pe durata războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Pe rețelele sociale au circulat videoclipuri cu fragmentele dronei, acestea fiind distribuite în comunități online vorbitoare de limbă rusă din EAU.

Pe canalul de Telegram „Russians in the UAE”, un utilizator a comentat sarcastic: „Deci, din câte se pare, exista probabilitatea să fii lovit de propria ta dronă? Amuzant, firește.”

Comentariul evidențiază contrastul puternic dintre tonul relaxat al unor reacții în mediul online și realitatea devastatoare cu care se confruntă Ucraina. Din 2022, Rusia a lansat peste 57.000 de drone de atac Shahed de fabricație iraniană - redenumite de Rusia „Geran” - împotriva orașelor ucrainene, vizând civili și infrastructura energetică a țării.

Fragmente de drone descoperite lângă Jebel Ali

Resturile au fost găsite în apropierea portului Jebel Ali, unul dintre cele mai mari și aglomerate hub-uri maritime din Orientul Mijlociu. Sistemele de apărare aeriană ale EAU au interceptat un atac iranian de amploare, doborând majoritatea dronelor și rachetelor lansate. Cu toate acestea, unele fragmente au căzut în Dubai, provocând pagube materiale.

Potrivit NDTV World, întreruperile operațiunilor aeroportuare în contextul situației de securitate au generat pierderi estimate la aproximativ 1 milion de dolari pe minut.

Un simbol al cooperării militare Rusia–Iran

Prezența fragmentelor dronelor „Geran-2” în Dubai evidențiază aprofundarea cooperării militare dintre Moscova și Teheran, consolidată semnificativ după începutul invaziei la scară largă a Ucrainei.

„Geran-2” este denumirea rusească pentru drona iraniană Shahed-136, un model fără pilot proiectat să zboare pe distanțe lungi și să detoneze la impact. Oficialii ucraineni au acuzat în repetate rânduri Rusia că folosește aceste drone împotriva populației civile.

În 2025, Rusia și Iran au semnat un acord de parteneriat strategic cuprinzător, care prevede extinderea cooperării în domeniul apărării, schimburi de informații, dezvoltarea infrastructurii de transport și coordonarea în cadrul Coridorului Internațional de Transport Nord–Sud (INSTC). Documentul include și prevederi care interzic utilizarea teritoriului uneia dintre părți de către terți pentru a amenința securitatea celeilalte.

Transferuri majore de armament

Potrivit Financial Times, în 2026 Rusia a încheiat un acord confidențial în valoare de 500 de milioane de euro cu Iranul pentru furnizarea de sisteme moderne portabile de rachete, ca parte a programului de refacere a apărării aeriene iraniene după războiul de anul trecut cu Israelul.

Acordul ar prevedea livrarea a 500 de lansatoare portabile Verba și 2.500 de rachete 9M336 pe parcursul a trei ani. Sistemul Verba este unul dintre cele mai avansate sisteme portabile de apărare antiaeriană ale Rusiei, fiind dotat cu ghidare în infraroșu și capabil să intercepteze rachete de croazieră, aeronave care zboară la joasă altitudine, precum și drone.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Temperaturi spre 20 de grade în următoarea perioadă. Primăvara vine cu adevărat în România, zonele în care va ploua
playtech.ro
image
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Nicușor Dan pleacă joi în Polonia. Teme importante de securitate, pe agenda discuțiilor cu președintele Karol Nawrocki
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria