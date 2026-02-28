Video Hotel de cinci stele din Dubai, cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă iraniană. Zeci de zboruri anulate și români blocați în Orientul Mijlociu

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, din Dubai, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană. Patru persoane au fost rănite și au fost transportate la spital.

Imagini surprinse la fața locului arată hotelul în flăcări, iar unele surse susțin că în zonă se aflau și membri ai personalului militar american. Nori uriași de fum s-au ridicat deasupra hotelului de lux, situat într-o zonă turistică populară.

Biroul de presă din Dubai a confirmat ulterior un „incident” într-o clădire din zona Palm Jumeirah, care a provocat un incendiu și rănirea a patru persoane.

„Apărarea civilă din Dubai a confirmat că incendiul provocat este acum sub control. Patru persoane au suferit răni și au fost transferate la unități medicale”, a adăugat Biroul de presă din Dubai, potrivit france24.

Incidentul, care a vizat un punct de referință din Dubai, a șocat locuitorii și a fost urmat de mai multe explozii auzite de locuitorii din Dubai. .

Aproximativ 90% din populația Emiratelor Arabe Unite este formată din străini, iar Dubai este cel mai populat oraș al țării, asociat de mult timp cu opulența și glamourul.

Incidentul survine la câteva ore după ce fostul președinte Donald Trump a declarat că Statele Unite au lansat „operațiuni majore de combatere” în Iran.

Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a confirmat că armata israeliană a efectuat un „atac preventiv” împotriva Iranului, pentru „eliminarea amenințărilor”. În același timp, martori din Teheran au raportat explozii puternice în oraș.

Statele Unite participă la loviturile israeliene, cu zeci de atacuri asupra țintelor din Iran, iar Teheranul a ripostat, lovind obiective militare israeliene și americane în Orientul Mijlociu.

În Dubai, oamenii au fugit pentru a se adăposti după o explozie auzită în zona Marina, iar în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, o persoană a murit după ce resturi căzute dintr-un atac au lovit o zonă rezidențială.

Români blocați în Orientul Mijlociu

Vacanța mai multor români aflați în Orientul Mijlociu s-a transformat într-o situație tensionată, după ce numeroase zboruri au fost anulate pe fondul atacurilor Iranului asupra bazelor militare americane.

Spațiul aerian din Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Israel, dar și din Iran și Irak, a fost închis temporar, lăsând mii de pasageri blocați în aeroporturi.

Printre cei rămași blocați în regiune se află cântăreața Anca Țurcașiu și partenerul ei, dar și Horia Brenciu împreună cu familia sa.

„Spațiul aerian din Qatar, Emirate, Bahrain și Israel (plus Iran și Irak) este închis. Zborul care decolase acum câteva ore din Doha spre București a fost întors din drum. Pasagerii sunt în aeroport la Doha, aeroportul e full, Qatar Airways încearcă să le ofere cazare fiecăruia, dar va fi dificil”, a transmis consultantul în turism Răzvan Pascu un avertisment public.

Compania Qatar Airways încearcă să ofere soluții de cazare pasagerilor blocați, însă situația este complicată din cauza numărului mare de curse anulate.

„Se pare că nu se va zbura minim până la 3:00 noaptea din/spre Qatar, acesta este primul anunț oficial. Eu cred că se va prelungi mult și simt că în curând se va extinde restricția de zbor și asupra Arabiei Saudite, deci posibil Qatar va rămâne izolat pe zboruri o perioadă. Părerea mea: anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile,” a mai transmis consultantul.