Trump „nu este mulțumit” de negocierile cu Iranul. Ce spune președintele SUA despre un eventual atac

Președintele Donald Trump a transmis vineri, 27 februarie, că „nu este mulțumit” de conținutul negocierilor în curs cu Iranul. Acesta a precizat că negocierile vor continua și vineri.

„Nu sunt mulțumit față de faptul că (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt mulțumit. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat unor jurnaliști președintele american, scrie News.ro.

Negocierile între Statele Unite și Iran continuă „azi (vineri)”, a anunțat el.

Donald Trump a declarat că nu a luat nicio „decizie finală” privind posibile atacuri americane în Iran. Înainte de a pleca de la Casa Albă spre Texas, Trump a spus jurnaliștilor că nu dorește recurgerea la forță, dar a adăugat că „uneori este necesar”.

„Iranul nu poate avea arma nucleară”, a subliniat el, din nou, în faţa junaliştilor.

El a dat asigurări că vrea să „încheie un acord cu Iranul”.

Donald Trump face aceste declarații la o zi după o a treia rundă de negocieri indirecte, la Geneva, mediate de Oman, stat care a menținut o politică de neutralitate și și-a asumat rolul de mediator atât în Peninsula Arabică, cât și la nivel mai larg în Orientul Mijlociu.

Dacă discuțiile vor eșua, persistă incertitudini privind o posibilă intervenție militară a SUA împotriva Iranului și momentul în care aceasta ar putea avea loc.

Rămân, de asemenea, întrebări legate de impactul asupra regiunii, în condițiile în care Iranul a avertizat că va riposta și ar putea chiar să atace Israelul.

Între timp, Trump a trimis în Orientul Mijlociu două portavioane, inclusiv USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, care urmează să sosească în largul Israelului, după ce a plecat joi din Creta, în Grecia.

În acest context, Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a transmis angajaților că pot părăsi Israelul imediat, pe fondul speculațiilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului.