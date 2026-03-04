search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
Scântei după ședința în Coaliție: Grindeanu îl acuză pe Bolojan că favorizează bogații, premierul vede „bună înțelegere”

Publicat:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a redus taxele pentru multinaționale și că a blocat măsuri menite să împiedice externalizarea profiturilor, în timp ce solicită „responsabilitate” în cazul sprijinului acordat copiilor cu dizabilități. 

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că favorizează multinaționalele FOTO: Profimedia
Într-o postare publică, liderul social-democrat susține că șeful Guvernului a diminuat semnificativ impozitarea marilor companii și a anulat o măsură care ar fi limitat transferul profiturilor în afara țării.

Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați”, a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Dispută pe tema sprijinului pentru copiii cu dizabilități

În același mesaj, liderul PSD critică poziția premierului în ceea ce privește ajutorul acordat copiilor cu dizabilități. Grindeanu susține că, în contextul reducerilor invocate de Guvern, se discută despre sume cuprinse între 80 și 199 de lei.

Iar acum ne cere să fim «responsabili» când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului”, a transmis acesta.

Președintele PSD afirmă că a ridicat problema în cadrul ședinței de coaliție și că formațiunea pe care o conduce nu este de acord cu abordarea propusă.

„I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!”, a subliniat Grindeanu.

Premierul neagă existența unor tensiuni în coaliție

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan respinge ideea unor neînțelegeri în interiorul coaliției de guvernare. Întrebat despre un comunicat recent al PSD care sugera un posibil blocaj privind acordarea unor ajutoare „one-off”, șeful Executivului a declarat că discuțiile au decurs fără conflicte.

Vă pot informa că astăzi, la ședința de coaliție, ne-am înțeles în bună regulă. Îi puteți întreba pe ceilalți participanți dacă au existat discuții contradictorii pe aceste propuneri”, a afirmat Ilie Bolojan.

Declarațiile celor doi lideri evidențiază diferențe de poziție privind prioritățile bugetare și politicile fiscale, în contextul dezbaterilor despre sprijinul social și măsurile aplicate mediului de afaceri.

