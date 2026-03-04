search
Miercuri, 4 Martie 2026
Avocatul Poporului analizează criticile privind Legea pensiilor și ia în calcul sesizarea CCR. La fel procedează și în cazul concedierilor în administrație

Publicat:

După ce a primit un val de petiții privind Legea pensiilor și modul de recalculare a drepturilor aflate în plată, Avocatul Poporului analizează criticile de neconstituționalitate și ia în calcul sesizarea CCR, solicitată de petenți. O altă analiză vizează ordonanța guvernului care prevede concedieri în administrația publică.

Renate Weber reprezintă instituția Avocatul Poporului. FOTO Shutterstock
Renate Weber reprezintă instituția Avocatul Poporului. FOTO Shutterstock

Instituția Avocatului Poporului a transmis miercuri, 4 martie, o serie de precizări în urma numeroaselor petiții primite de la cetățeni, prin care se solicită sesizarea Curții Constituționale în legătură cu Legea privind sistemul public de pensii și precizează că toate criticile de neconstituționalitate formulate de petenți referitoare la actul normativ sunt în prezent evaluate:

„Față de petițiile prin care se solicită atacarea la Curtea Constituțională a dispozițiilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, respectiv petițiile referitoare la modul de recalculare a pensiilor aflate în plată, facem următoarele precizări: În ceea ce privește sesizarea Curții Constituționale, informăm petenții asupra faptului că toate criticile de neconstituționalitate formulate și aduse la cunoștința instituției se află în prezent în analiză. Atunci când vom lua o decizie, o vom aduce la cunoștința opiniei publice.

Recalcularea, responsabilitatea exclusivă a caselor de pensii

În ceea ce privește recalcularea pensiilor aflate în plată, Avocatul Poporului subliniază că doar casele de pensii sunt competente să calculeze sau să recalculeze drepturile de pensie:

Referitor la modul de recalculare a pensiilor aflate în plată, răspunderea pentru calculul drepturilor de pensie aparține în exclusivitate caselor de pensii. Avocatul Poporului nu are conferită prin lege prerogativa calculării ori recalculării pensiilor, iar operațiunile sau modalitățile tehnice de calcul, de determinare a punctajului mediu anual etc. sunt de competența caselor de pensii”.

Instituția atrage atenția pensionarilor că, potrivit legii, deciziile de stabilire sau recalculare a pensiei pot fi contestate la instanța competentă în termen de 45 de zile de la comunicare. Depășirea acestui termen duce la definitivarea deciziei.

„Precizăm că depunerea unei petiții la instituția Avocatul Poporului sau contestarea acesteia la casa de pensii emitentă, nu suspendă și nu întrerupe termenul în care se poate introduce acțiune la instanța judecătorească competentă”, se mai arată în comunicat.

Avocatul Poporului  precizează că o decizie privind o eventuală sesizare a Curții Constituționale va fi comunicată public imediat ce va fi adoptată.

Avocatul Poporului ar putea contesta la CCR ordonanța privind concedierile din administrație. Renate Weber: „Încă analizăm”

Avocatul Poporului ar putea ataca la Curtea Constituțională ordonanța de urgență prin care Guvernul vrea să reducă cu 10% posturile din administrația publică centrală și locală, potrivit G4 Media. Actul normativ face parte din reforma amplă a aparatului bugetar, care vizează concedieri, diminuarea sporurilor și reorganizarea instituțiilor.

Contactată de sursa citată pentru un punct de vedere, Renate Weber a confirmat că ordonanța se află în analiză la instituția Avocatului Poporului, fără a avansa un termen pentru o decizie finală.

„Deocamdată ordonanța este în analiza noastră. Când vom lua o decizie, ea va fi adusă la cunoștința publicului”, a declarat aceasta.

Surse politice susțin că Weber ar fi avut, săptămâna trecută, o întâlnire cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Întrebată direct despre discuție, Avocatul Poporului nu a confirmat întâlnirea, dar a subliniat că nu discută niciodată aspecte legate de atribuțiile instituției cu politicieni:

Niciodată nu am discutat chestiuni care țin de îndeplinirea atribuțiilor Avocatului Poporului cu cineva din lumea politică. Deci nici acum”, a spus Renate Weber.

Reforma administrației publice propusă de Guvern urmărește reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în ministere, primării, prefecturi și consilii județene. Printre măsurile anunțate se numără și diminuarea numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că numărul consilierilor din cabinetele oficialilor va scădea la toate nivelurile:

„Astăzi un ministru are dreptul la patru consilieri în cabinet. După aprobarea ordonanței, numărul se reduce la trei.

Reduceri similare sunt prevăzute și pentru cabinetele aleșilor locali, de la președinți de consilii județene până la viceprimari de comună.

