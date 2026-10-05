Sorin Grindeanu critică desemnarea lui Luca Niculescu și amenință cu alegeri anticipate: „Sfidează matematica parlamentară”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat, luni, desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, susținând că noua nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan nu ține cont de configurația parlamentară.

Sorin Grindeanu a reacționat la desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier Foto: Sabin Cirstoveanu

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui”, a transmis liderul PSD pe Facebook.

Grindeanu a precizat că PSD va analiza propunerea în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național, programată pentru marți.

„Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”, a afirmat președintele PSD.

Liderul social-democrat a susținut că România are nevoie de un guvern care să schimbe direcția politicilor actuale, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul 2027, însă a precizat că PSD nu va susține fără condiții o nouă formulă de guvernare.

„Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027. Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție care să însemne o nouă aventură politică”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD i-a cerut premierului desemnat să prezinte public componența pe care o are în vedere pentru viitorul Guvern, precum și principalele măsuri pe care intenționează să le adopte.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit”, a transmis Grindeanu.

În același timp, liderul PSD a afirmat că, în cazul în care Luca Niculescu va continua politicile de austeritate asociate guvernării lui Ilie Bolojan, consideră că o soluție ar fi organizarea de alegeri anticipate.

„Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate”, a afirmat Sorin Grindeanu.

„Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”, a mai transmis președintele PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare. Șeful statului a precizat că premierul desemnat va avea libertatea de a negocia și stabili formula viitorului Executiv.

„Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana cu cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”, a spus președintele.

Luca Niculescu este diplomat de carieră și fost jurnalist, cu o experiență îndelungată în relațiile externe ale României. A fost ambasador al României în Franța, iar ulterior a ocupat funcții de conducere în Ministerul Afacerilor Externe. El este implicat și în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind coordonatorul național al acestui demers.