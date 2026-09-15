 Arabia Saudită riscă să rămână fără stocuri de petrol pentru export. Imaginile din satelit arată o conductă importantă avariată de drone | adevarul.ro
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Video Arabia Saudită riscă să rămână fără stocuri de petrol pentru export. Imaginile din satelit arată o conductă importantă avariată de drone

Război în Orientul Mijlociu
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Arabia Saudită ar putea rămâne fără stocurile de petrol destinate exportului în doar câteva zile dacă nu reușește să repună în funcțiune o conductă strategică avariată într-un atac cu drone, avertizează cumpărători și traderi de petrol citați de Reuters. Conducta permite transportul a aproximativ patru milioane de barili de petrol pe zi, echivalentul a circa 4% din oferta mondială.

Conducta strategică Est-Vest a fost avariată într-un atac cu drone.
Conducta strategică Est-Vest a fost avariată într-un atac cu drone. Foto: X/@gbrumfiel

Conducta Est-Vest, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, traversează Peninsula Arabică și transportă petrol către portul Yanbu, de la Marea Roșie.

Imagini din satelit publicate duminică par să indice că una dintre stațiile de pompare a fost grav avariată și afectată de incendiu în urma atacurilor cu drone de vineri.

Riadul nu a oferit deocamdată informații complete despre amploarea pagubelor sau despre perioada în care conducta va rămâne nefuncțională. Arabia Saudită a acuzat militanți din Irak că au lansat dronele folosite în atac.

Surse din industria petrolieră au oferit estimări diferite privind durata reparațiilor. Una dintre sursele citate de Reuters a afirmat că lucrările ar putea dura până la șase săptămâni, în timp ce o alta consideră că conducta ar putea fi reparată mai rapid și că pomparea ar putea fi reluată parțial chiar înainte de finalizarea lucrărilor.

În lipsa conductei, terminalul Yanbu ar avea stocuri suficiente pentru menținerea exporturilor timp de aproximativ cinci până la șapte zile, potrivit unor surse din industrie.

Arabia Saudită mai dispune de stocuri în porturile egiptene Ain Sukhna, de la Marea Roșie, și Sidi Kerir, de la Marea Mediterană, însă acestea nu sunt suficiente pentru a susține exporturile pe termen lung.

Atacul amplifică presiunile asupra pieței petroliere mondiale. Cotația petrolului Brent a crescut duminică cu peste 3,4%, până la 108 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din luna mai.

Conducta Est-Vest a avut un rol important în ultimele șase luni, permițând Arabiei Saudite să evite o parte din efectele blocării traficului prin Strâmtoarea Hormuz. Prin această rută au fost redirecționate aproximativ patru milioane de barili de petrol pe zi către Marea Roșie.

În paralel, atacurile asupra infrastructurii petroliere și transporturilor maritime din regiune continuă. Forțele Houthi, aliate cu Iranul, au atacat obiective din Arabia Saudită și au preluat controlul asupra insulei Perim, situată în strâmtoarea Bab al-Mandab, o rută strategică pentru transportul maritim.

Criza din regiune a dus deja la creșteri puternice ale prețurilor la carburanți. În Statele Unite, prețul motorinei a atins vineri un nivel record, depășind, în medie, 6 dolari pe galon.

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