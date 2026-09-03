 ONU avertizează asupra unui fenomen El Niño de „dimensiuni uriașe”. Țările se pregătesc pentru consecințe | adevarul.ro
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ONU avertizează asupra unui fenomen El Niño de „dimensiuni uriașe”. Țările se pregătesc pentru consecințe

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Lumea a intrat într-o „zonă de pericol a vremii extreme”, pe măsură ce efectele fenomenului El Niño încep să se resimtă la nivel global, a avertizat șeful ONU, António Guterres.

Seceta extremă produsă de fenomenul El Nino în anumite zone ale lumii
Seceta extremă produsă de fenomenul El Nino în anumite zone ale lumii/FOTO:Shutterstock

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a publicat cele mai recente date despre acest fenomen natural, care arată că ar putea fi cel mai puternic din ultimii peste 70 de ani și că ar putea persista cel puțin până în februarie 2027.

El Niño modifică modelele meteorologice la nivel mondial, împingând unele regiuni spre secetă, în timp ce altele se confruntă cu taifunuri mai puternice și inundații. Meteorologii avertizează, de asemenea, că fenomenul va duce la creșterea temperaturilor în anumite zone, adăugându-se la încălzirea globală deja provocată de activitatea umană.

„El Niño capătă proporții uriașe chiar sub ochii noștri. Știința nu lasă loc de îndoială: planeta se află în ape necunoscute, iar aceste ape se încălzesc”, a declarat Guterres.

BBC a discutat cu guverne și oameni de știință despre măsurile luate la nivel global pentru a reduce riscul de decese, strămutări și pagube asupra mediului. Sistemele de avertizare timpurie au fost consolidate, iar asistența medicală preventivă a fost extinsă, însă amploarea acestui episod anume a stârnit îngrijorări serioase, în special pentru grupurile vulnerabile.

OMM - agenție a ONU - a declarat că a demarat o „mobilizare majoră” pentru a distribui prognozele privind posibilele fenomene meteorologice extreme legate de El Niño către cât mai multe comunități. Secretara generală a OMM, Celeste Saulo, a avertizat: „El Niño are potențialul de a lovi masiv comunitățile și economiile din întreaga lume.”

El Niño este un fenomen natural care se dezvoltă în Oceanul Pacific și este legat de o schimbare a modelelor de vânt. Acesta permite apei calde să se răspândească spre est și eliberează căldură în atmosferă.

Temperaturile mării din zona centrală și estică a Pacificului tropical au crescut abrupt în ultimele luni,un semn clar al intensificării fenomenului. În principala regiune de monitorizare din Pacific, temperaturile de la suprafață au fost, în ultimele săptămâni, cu peste 2°C peste medie, ceea ce ar putea duce la declararea unui episod „foarte puternic”.

Fenomenul este însă așteptat să depășească și acest prag. Potrivit prognozelor, temperaturile lunare ale suprafeței mării ar putea ajunge la aproape 4°C peste medie,ceea ce ar face din acesta cel mai puternic El Niño înregistrat cel puțin din 1950, posibil cu o marjă considerabilă. Sub suprafața Pacificului, abaterile de temperatură sunt și mai mari, depășind, în unele zone, 8°C peste medie.

Temperaturi peste normal ale mării sunt așteptate și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Oceanul Indian, în Atlanticul tropical și în anumite zone de pe coasta Australiei.

Datorită bogăției sale de viață marină, schimbările în temperatura oceanului reprezintă un motiv de îngrijorare deosebit pentru Australia, afectată în ultimii ani de valuri de căldură marină cauzate de schimbările climatice, care au dus la fenomene de albire a coralilor și la înflorirea algelor, provocând „pagube fără precedent”.

El Niño este un fenomen natural, dar tinde să aducă tipul de căldură extremă care alimentează astfel de dezastre, a declarat pentru BBC dr. Alistair Hobday, cercetător-șef la agenția științifică a Australiei. Anul acesta, prognozele privind valurile de căldură marină indică faptul că Marea Barieră de Corali va fi scutită de cele mai grave condiții, ceea ce va oferi coralilor mai mult timp pentru refacere.

„Însă sudul Australiei este afectat serios. A avut o înflorire de alge anul trecut, acum se confruntă cu gripa aviară, și se pare că valurile de căldură marină vor fi mai puternice acolo vara aceasta”, a spus Hobday.

Ultima dată când un val de căldură marină a lovit sudul Australiei și Tasmania, au fost înregistrate cazuri de pinguini înfometați, mortalitate masivă de pești, proliferări sufocante de alge și invazii de meduze.

Australia a introdus recent sisteme de avertizare timpurie pentru crizele marine, ceea ce oferă timp pentru instituirea unor măsuri de sprijin financiar pentru pescari, relocarea unor specii esențiale și intensificarea monitorizării recifurilor de corali. Dar acest episod pare a fi unul fără precedent, iar Hobday recunoaște că este destul de îngrijorat.

Precipitațiile reduse aduc secetă și perturbă comerțul

Deși efectele asupra vremii globale se vor resimți probabil până spre 2027, OMM se așteaptă la schimbări semnificative ale modelelor de precipitații în următoarele luni. Sunt prognozate condiții mai secetoase decât în mod obișnuit în zone extinse din Asia de Sud-Est, America Centrală și nordul Americii de Sud, ceea ce crește riscul de secetă și incendii de vegetație.

El Niño va aduce valuri de călduri și în octombrie, avertizează experții Organizației Meteorologice Mondiale

Joi, numărul navelor care traversează Canalul Panama va fi redus cu peste 10%, în anticiparea unor precipitații mai scăzute. Aproximativ 14.000 de nave folosesc anual acest canal artificial care, pe lângă rolul său esențial pentru comerțul mondial, reprezintă și o sursă importantă de venit pentru Panama, aducând anual aproximativ 3 miliarde de dolari (2,2 miliarde de lire sterline).

Indonezia se luptă să țină sub control incendiile de vegetație, care au mistuit deja peste 107.000 de hectare de teren la nivel național în acest sezon secetos. La fel ca alte zone din Asia de Sud-Est, țara se confruntă anul acesta cu un sezon secetos mai lung. Un locuitor din Kalimantanul Central a declarat pentru BBC News Indonesia că se confruntă cu incendii de vegetație „de mai bine de o lună”.

„Fumul a devenit destul de dens. Când ieșim afară, ne ustură ochii. Mirosul de fum este, de asemenea, destul de puternic”, a spus Darwin Romy.

Autoritățile au declarat că folosesc aeronave pentru însămânțarea norilor, în încercarea de a provoca ploi care să stingă incendiile, iar guvernul a promis resurse suplimentare pentru limitarea acestora, în timp ce zeci de persoane au fost arestate sub acuzația de a fi provocat incendii pentru defrișarea terenurilor.

Taifunuri mai puternice și risc crescut de alunecări de teren

La mii de kilometri distanță, China se așteaptă ca șapte taifunuri să atingă uscatul doar în acest an — o evoluție pe care experții din țară o leagă de efectele unui super El Niño. Numai în luna iulie, China a fost lovită de trei taifunuri - Bavi, Noul și Maysak - care au provocat zeci de morți. În august, peste un milion de oameni au fost nevoiți să își evacueze locuințele odată cu trecerea taifunului Dolphin, care a adus ploi abundente și vânturi puternice.

În mod similar, sunt prognozate precipitații peste medie în zone din estul Africii, sudul Braziliei și sudul Statelor Unite, ceea ce crește riscul de inundații. „Asistăm deja la perturbări și devastări provocate de secetă și inundații și ne așteptăm ca aceste efecte să se amplifice pe măsură ce El Niño se intensifică”, a declarat prof. Celeste Saulo, secretara generală a OMM.

El Niño se intensifică și provoacă deja dezastre pe trei continente. 2027 ar putea aduce temperaturi record

Toate acestea se produc pe fondul încălzirii pe termen lung, cauzate de activitatea umană, ceea ce ar putea amplifica și mai mult efectele. Unii oameni de știință consideră că schimbările climatice ar putea chiar intensifica episoadele El Niño, deși acest lucru nu este încă demonstrat cu certitudine.

Peru este deosebit de vulnerabil la El Niño, întrucât litoralul său se învecinează cu Pacificul de est. Anumite zone ale țării, alături de Ecuador și de părți din Brazilia, s-au confruntat în trecut cu precipitații abundente, care au provocat inundații rapide și alunecări de teren, în special în centrele urbane, unde apa se scurge mai greu.

Miguel Aréstegui, responsabil pentru reziliența climatică la organizația Practical Action, care ajută statele să se pregătească pentru fenomene meteorologice extreme, a declarat că „suntem semnificativ îngrijorați, dar această îngrijorare trebuie să se transforme în pregătire, nu în panică”. El a explicat că, în ultimii ani, organizația a colaborat cu parteneri pentru a asigura populației un acces mai bun la sisteme de avertizare timpurie, inclusiv prin distribuirea de informații despre nivelul râurilor, riscurile de inundații și prognozele meteo.

La finalul lunii trecute, Statele Unite au anunțat că trimit nava spital USNS Comfort pe coasta Peru, pentru a oferi asistență medicală suplimentară și echipamente tehnice pentru momentul în care El Niño va atinge apogeul.

Totuși, Aréstegui a subliniat că fenomenul El Niño „nu apare într-un vid”. Există probleme structurale mai profunde, care agravează aceste episoade și a căror rezolvare necesită mult mai mult timp — precum „locuințele situate în zone expuse, sistemele fragile de apă și canalizare și un sistem de sănătate slab”, a spus el.

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