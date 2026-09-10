August 2026, cea mai fierbinte lună din istorie. El Niño nu și-a atins încă intensitatea maximă

Planeta a depășit din nou pragul critic de 1,5°C, după ce august 2026 a egalat recordul absolut de căldură din iulie 2023. Semnalul cel mai îngrijorător este că El Niño nu și-a atins încă intensitatea maximă, iar temperaturile ar putea continua să crească.

August a fost cea mai fierbinte lună din istorie. Foto: wordpress

Recordul a fost atins înainte ca fenomenul El Niño să își facă simțit pe deplin efectul. Specialiștii avertizează că încălzirea ar putea continua în lunile următoare, în condițiile în care fenomenul climatic este prognozat să atingă intensitatea maximă spre sfârșitul anului, notează The Guardian.

Temperaturile de la suprafața oceanelor au atins, de asemenea, un nivel record pentru luna august. El Niño este un fenomen natural recurent asociat cu modificări ale circulației atmosferice deasupra Oceanului Pacific, care duc la încălzirea apelor și la transferul unei cantități importante de căldură în atmosferă. Efectele sale se resimt la nivel mondial prin valuri de căldură, secete și inundații.

Friederike Otto, profesor de știința climei la Imperial College London, spune că, deși El Niño contribuie la creșterea temperaturilor, principala cauză rămâne arderea combustibililor fosili.

„În timp ce El Niño începe să amplifice căldura, factorul de bază care stă în spatele temperaturilor ridicate din acest an rămâne arderea neîncetată a combustibililor fosili. Schimbările climatice fac fiecare fenomen El Niño mai fierbinte și, până când vom opri arderea cărbunelui, petrolului și gazelor, aceste luni care doboară recorduri vor continua să apară”, a declarat cercetătoarea.

Valurile de căldură au provocat incendii și pierderi economice

Efectele temperaturilor extreme din august continuă să fie resimțite în numeroase regiuni ale lumii. Incendiile de vegetație, pierderile agricole, decesele provocate de caniculă și perturbările transporturilor, activității economice și serviciilor publice au afectat mai multe țări.

Scăderea recoltelor ar putea avea și consecințe asupra prețurilor alimentelor, întrucât diminuarea producției interne va pune presiune atât pe piețele locale, cât și pe importuri.

Simon Stiell, șeful ONU pentru probleme climatice, a avertizat că amploarea efectelor economice și sociale ale verii nu este încă pe deplin cunoscută.

„Căldura extremă a ucis milioane de oameni și a costat trilioane, afectând sistemele de transport și de sănătate și ducând la creșterea prețurilor pentru produsele de bază din gospodării, precum alimentele”, a spus Stiell.

Acesta a cerut guvernelor să accelereze trecerea către energia curată, să protejeze pădurile și oceanele și să consolideze măsurile de adaptare la schimbările climatice.

Europa, printre regiunile afectate de secetă

Datele Copernicus arată că vestul și centrul Europei, dar și regiuni din Scandinavia și sud-estul continentului, au avut parte de condiții mult mai secetoase decât în mod obișnuit în această vară.

Condiții mai uscate decât media au fost raportate și în sudul Statelor Unite, nordul Mexicului, anumite zone din Canada, Maghreb, Cornul Africii, Siberia, o mare parte din Asia Centrală, China, America de Sud, Africa de Sud și nordul Australiei.

Depășirea temporară a pragului de 1,5°C stabilit prin Acordul de la Paris nu înseamnă însă că obiectivul acordului a fost încălcat în mod formal. Pentru acest lucru, temperaturile ar trebui să rămână peste acest nivel pe o perioadă de mai mulți ani.

Totuși, ONU a recunoscut deja existența unei perioade de „depășire” a pragului și a avertizat că ar putea fi necesară eliminarea unor cantități foarte mari de dioxid de carbon din atmosferă pentru a limita efectele încălzirii globale.

Samantha Burgess, responsabilă pentru strategie climatică în cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, instituția care operează serviciul Copernicus, a descris august 2026 drept o lună remarcabilă în istoria măsurătorilor climatice.

„August 2026 a fost o lună remarcabilă în istoria climei globale. A fost atât cea mai caldă lună august, cât și cea mai caldă lună înregistrată vreodată, temperaturile globale ajungând cu 1,65°C peste nivelul preindustrial și marcând revenirea temperaturilor globale peste 1,5°C”, a declarat Burgess.

Ea a adăugat că temperaturile record ale oceanelor, împreună cu cea mai caldă vară înregistrată vreodată în vestul Europei, demonstrează amploarea efectelor schimbărilor climatice asupra atmosferei și oceanelor.

„Efectele acestor condiții sunt resimțite din ce în ce mai puternic de comunități, economii și ecosisteme din întreaga lume”, a mai spus Burgess.