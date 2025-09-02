Dragoste mare. Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au ajuns la summitul din China ținându-se de mână

Summitul SCO, desfășurat în China, a oferit imagini inedite cu Vladimir Putin și Narendra Modi. Cei doi lideri s-au îmbrățișat și s-au ținut de mână minute bune, discutând relaxați, într-un gest de apropiere politică și personală care a atras atenția întregii lumi.

La Tianjin, în China, a avut loc cel mai mare summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la înființarea sa, în 2001. Reuniunea, care a adunat aproape 20 de lideri mondiali, i-a pus în prim-plan pe președintele rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi și liderul chinez Xi Jinping.

Imaginile surprinse de presă și difuzate de mai multe canale de televiziune arată o atmosferă neașteptat de relaxată între cei trei.

Vladimir Putin și Narendra Modi au fost văzuți râzând, povestind și, mai ales, ținându-se de mână minute în șir. Cei doi s-au și îmbrățișat călduros, iar premierul indian a mers alături de liderul rus într-o plimbare de aproximativ o oră cu limuzina prezidențială, pe care a descris-o ulterior drept o experiență „valoroasă”.

„Întotdeauna o încântare să-l întâlnesc pe președintele Putin!”, a transmis Modi pe Facebook, unde a publicat o fotografie în care se îmbrățișează cu liderul de la Kremlin, iar apoi a revenit și cu cea în care au ajuns la summit ținându-se de mână.

În replică, Vladimir Putin l-a numit pe Modi „prieten drag”, iar premierul indian a subliniat că „și în cele mai dificile situații, India și Rusia au mers umăr la umăr”.

„Se simțeau ca acasă... și de aceea au continuat conversația”, a explicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Imaginile au făcut înconjurul lumii şi au stârnit mii de comentarii pe rețelele de sociale.