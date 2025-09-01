Putin vorbește în China despre pace în Ucraina și amintește de întâlnirea cu Trump din Alaska

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului cu preşedintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluţii la criza din Ucraina.

„În acest sens, apreciem foarte mult eforturile şi propunerile Chinei şi Indiei menite să faciliteze soluţionarea crizei ucrainene”, a declarat Putin la forumul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, desfăşurat la Tianjin, scrie News.

„Aş dori să menţionez, de asemenea, că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul recentei reuniuni dintre Rusia şi SUA din Alaska vor contribui, sper, la atingerea acestui obiectiv.”

Vladimir Putin a sosit duminică în oraşul portuar Tianjin din nordul Chinei, relatează presa de stat chineză şi rusă, unde participă la un summit regional de securitate, găzduit de liderul chinez, Xi Jinping.

Preşedintele chinez Xi Jinping va găzdui aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi, la summitul de două zile al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, cea mai mare reuniune de la înfiinţarea grupului în 2001 între şase naţiuni eurasiatice.