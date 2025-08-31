Putin a ajuns în Tianjin, China, pentru un summit regional de securitate

Vladimir Putin a sosit duminică în oraşul portuar Tianjin din nordul Chinei, relatează presa de stat chineză şi rusă, unde participă la un summit regional de securitate, găzduit de liderul chinez, Xi Jinping.

Beijingul speră, în legătură cu acest summit, că poate contracara influenţa occidentală în afacerile globale, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Președintele rus a fost întâmpinat cu covorul roşu la această vizită rară de patru zile în China, vecin şi cel mai mare partener comercial al Rusiei, fiind primit pe pistă de înalţi oficiali ai oraşului, conform unei transmisiuni în direct a evenimentului de către agenţia rusă TASS.

Legăturile dintre China şi Rusia sunt „la cele mai bune niveluri din istorie”, devenind „cele mai stabile, mature şi semnificative din punct de vedere strategic dintre ţările majore”, a precizat postul de televiziune de stat chinez CCTV în relatarea sa despre sosire.

20 de lideri mondiali la Tianjin, la summitul organizat de Xi Jinping

Preşedintele chinez Xi Jinping va găzdui aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi, la summitul de două zile al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, cea mai mare reuniune de la înfiinţarea grupului în 2001 între şase naţiuni eurasiatice.

Axat pe securitate, blocul s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenţi şi 16 ţări cu statut de participanţi dialog şi observatori. Mandatul său s-a extins de la securitate şi combaterea terorismului la cooperare economică şi militară.

Cel mai probabil, Xi Jinping va folosi summitul pentru a sugera cum ar arăta o ordine internaţională post-americană, oferind în acelaşi timp un impuls diplomatic de mare anvergură Rusiei, afectată de sancţiuni din cauza invaziei din Ucraina.

Cu o zi înainte de vizita sa, Putin a criticat sancţiunile occidentale într-un interviu scris acordat agenţiei oficiale de ştiri chineze Xinhua, declarând că Moscova şi Beijingul se opun împreună sancţiunilor „discriminatorii” în comerţul global.

Economia Rusiei este în pragul recesiunii, afectată de restricţiile comerciale şi de costul războiului.

Lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud şi Asia de Sud-Est vor participa la summit, în cadrul a ceea ce China îşi propune să prezinte ca o demonstraţie puternică de unitate în rândul „Sudului Global”, care se referă la ţările în curs de dezvoltare şi cu venituri mici, în mare parte din emisfera sudică