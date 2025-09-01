O nouă ordine globală. Xi Jinping întinde covorul roșu pentru Putin și Modi, în timp ce Trump tulbură relațiile globale -Analiză

Președintele Chinei, Xi Jinping, a lansat luni, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, o viziune pentru o nouă ordine globală de securitate și economie, menită să contracareze influența Statelor Unite.

Evenimentul reunește peste 20 de lideri mondiali.În discursul său de deschidere, Xi a subliniat că summitul reprezintă un model de relații internaționale bazate pe multipolaritate, incluziune economică și guvernanță globală echitabilă, potrivit Reuters.

China va oferi anul acesta un ajutor gratuit de 2 miliarde de yuani (aproximativ 280 milioane dolari) statelor membre și va aloca 10 miliarde de yuani sub formă de împrumuturi prin consorțiul bancar al organizației.Xi a îndemnat statele membre să valorifice „piața de mega-dimensiuni” a blocului pentru a facilita comerțul și investițiile, cu accent pe cooperarea în domenii precum energia, infrastructura, știința, tehnologia și inteligența artificială.

Autocrați, populiști, aliați și rivali, un lider care duce un război în Europa și cel mai puternic lider al lumii democrate s-au reunit sub egida președintelui chinez Xi Jinping, la un summit menit să poziționeze Beijingul ca lider global capabil să contracareze instituțiile occidentale.

Șefii de state și delegațiile din întreaga Asie și Orientul Mijlociu s-au întâlnit duminică, în orașul portuar chinez Tianjin, pentru summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), o organizație regională de securitate care a devenit un pilon al eforturilor lui Xi și ale președintelui rus Vladimir Putin de a reechilibra puterea globală în favoarea lor, relatează CNN.

Oficialii chinezi au descris summitul SCO ca fiind cel mai mare de până acum, cu diplomație și protocol ce vor crea cadrul pentru Xi să-și promoveze China drept o alternativă stabilă și puternică într-o perioadă în care superputerea mondială, Statele Unite sub conducerea lui Donald Trump, răstoarnă alianțele tradiționale și duce un război comercial global.

Acest eveniment are loc la doar câteva zile înaintea unei mari parade militare ce va avea loc la Beijing, cu un mesaj cu totul diferit – cel al forței militare în plină dezvoltare a Chinei, și va atrage autocrati precum Kim Jong Un din Coreea de Nord și Min Aung Hlaing din Myanmar, alături de Putin și lideri europeni pro-ruși precum Aleksandar Vučić din Serbia și Robert Fico din Slovacia.

Summitul oferă și o lumină internațională pentru Putin, cu două săptămâni după întâlnirea sa cu Trump în Alaska, în timp ce acesta continuă să ignore presiunile internaționale de a pune capăt agresiunii sale în Ucraina. În această săptămână, forțele ruse au efectuat al doilea cel mai mare atac aerian de la invazia pe scară largă a Ucrainei.

Putin, care a fost întâmpinat cu un covor roșu la Tianjin duminică, a lăudat parteneriatul China-Rusia, considerându-l o „forță stabilizatoare” pentru lume. Într-un interviu scris pentru agenția de presă Xinhua, Putin a declarat că cele două țări sunt „unite în viziunea lor de a construi un sistem mondial just și multipolar”, aluzie la eforturile celor două de a revizui ordinea globală dominată de Statele Unite.

SCO – un actor global tot mai influent

Membrii SCO – China, Rusia, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazahstan, Kirghizstan, Tadjikistan și Uzbekistan – dețin vaste rezerve de energie globală și guvernează aproximativ 40% din populația lumii.

Printre liderii care au sosit la Tianjin se numără și premierul indian Narendra Modi, iar Xi Jinping a început încă de sâmbătă o serie de întâlniri bilaterale cu oaspeții săi.

„Arhitectul și gazda”

Invitații de la summit provin din țări cu rivalități naționale și sisteme politice complet diferite. Deși acest lucru a atras critici față de grupul SCO, considerat prea eterogen pentru a fi eficient, poate sublinia și mesajul pe care Xi vrea să-l transmită.

„Beijingul vrea să semnaleze că este convocatorul indispensabil în Eurasia, capabil să adune rivali la aceeași masă și să transforme competiția între marile puteri într-o interdependență gestionată”, a explicat Rabia Akhtar, director al Centrului pentru Securitate, Strategie și Politici de la Universitatea din Lahore, Pakistan.

„Optica este clară: China nu este doar un participant în stabilirea ordinii regionale – ea este arhitectul principal și gazda.”

Prezența lui Modi la summit adaugă un plus de greutate listei de oaspeți a lui Xi. Premierul indian a lipsit de la summitul de anul trecut din Kazahstan. Acum, el ajunge la Tianjin într-un context de relații tensionate cu Washingtonul și pe măsură ce Beijingul și New Delhi au început să își tempereze propriile tensiuni, o realiniere incipientă care ar putea pune în pericol eforturile SUA de a cultiva India ca un contrabalans față de ascensiunea Chinei.

De asemenea, se așteaptă ca la summit participă delegații din cele 16 țări parteneri și observatori ai SCO, inclusiv Cambodgia, Egiptul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Turcia, membru NATO, printre altele, au declarat oficialii chinezi.

Beijingul a invitat, de asemenea, un număr de lideri din Asia de Sud-Est,dar și pe secretarul General al ONU, António Guterres.

În întregul oraș Tianjin, bannere în limba engleză, rusă și chineză care anunțau evenimentul au fost amplasate pe marginea drumurilor. Autoritățile au impus restricții severe asupra traficului în centrul orașului, în timp ce liderii chinezi i-au întâmpinat pe oaspeți cu ceremonia și pompa specifice diplomației de cel mai înalt nivel.

Locația are o simbolistică aparte pentru China, fiind un port care a fost forțat să fie deschis de puterile coloniale în secolul al XIX-lea, iar europenii și Imperiul Japoniei au primit concesiuni de teren – și un oraș ocupat de Japonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Un summit cu miză politică și militară

Unii invitați, precum Putin, președintele iranian Masoud Pezeshkian și premierul pakistanez Shehbaz Sharif, sunt așteptați să rămână pentru paradă militară de la Beijing, unde Partidul Comunist Chinez va arăta puterea sa militară și va sublinia rolul său în înfruntarea Imperiului Japonez în cadrul Aliaților în al Doilea Război Mondial, cu ocazia aniversării a 80 de ani de la încheierea acestuia.

Ce este SCO?

De la înființarea sa în 2001, SCO, o organizație inițial axată pe cooperarea în domeniul securității regionale între China, Rusia, Kazahstan, Kirghizstan, Tadjikistan și Uzbekistan, s-a extins atât ca dimensiune, cât și ca scop.

Membrii SCO desfășoară exerciții comune de combatere a terorismului, schimbă informații pentru a combate „terorismul, separatismul și extremismul” și lucrează pentru a extinde coordonarea în domenii precum educația, comerțul și energia. Toți sunt uniți în apelul pentru un „ordine internațional just” – unul care să nu fie dominat de o singură superputere și aliații săi.

Includerea Iranului în grup în 2023 și a Belarusului în 2024 au fost văzute ca o mișcare a Beijingului și Moscovei de a face organizația explicit anti-occidentală. Acesta este, de asemenea, un aspect al întăririi legăturilor între Moscova, Beijing și Teheran, ceea ce a stârnit îngrijorare în Washington.

Acum, tensiunile și incertitudinile crescânde dintre anumite țări și SUA sub conducerea lui Trump vor umbri cu siguranță summitul, o realitate care va fi probabil menționată indirect în discursurile lui Xi în zilele următoare.

Observatorii vor urmări dacă acest summit va da un impuls integrării economice între țările membre, mai ales în ceea ce privește comerțul regional sau finanțarea pentru dezvoltare, dar așteptările pentru dezvoltări practice sunt scăzute.

„Fără a aborda profund ce ar trebui să fie misiunea SCO și cum ar putea rezolva conflictele interne, între membri și între membri și țările externe, SCO nu este decât o vitrină”, a spus Shen Dingli, analist de afaceri externe la Shanghai.

Chiar dacă grupul cere constant „evitarea abordărilor ideologice sau confruntaționale” în fața amenințărilor de securitate, summiturile sale nu au reușit până acum să adopte o declarație comună care să menționeze războiul din Ucraina.

SCO – și principalii săi membri China și Rusia – au avut puțină influență și în dezamorsarea unui conflict de patru zile între India și Pakistan la începutul acestui an.

Cu toate acestea, grupul a „condamnat ferm” atacurile militare efectuate de Statele Unite și Israel asupra Iranului în luna iunie a acestui an.