Luni, 1 Septembrie 2025
Putin l-a plimbat cu limuzina sa blindată pe premierul indian la summitul din China. „Conversațiile cu el sunt profunde"

Publicat:

Vladimir Putin și Narendra Modi au atras atenția la summitul SCO din China, după ce liderul rus l-a plimbat pe premierul indian în limuzina sa blindată Aurus, iar acesta a distribuit pe reţelele sociale imagini din automobil.

Narendra Modi, alături de Purin, în limuzina blindată a preşedintelui rus. FOTO: Facebook
Narendra Modi, alături de Purin, în limuzina blindată a preşedintelui rus. FOTO: Facebook

Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurat în weekendul abia încheiat la Tianjin, China, i-a adus împreună pe președintele rus Vladimir Putin, prim-ministrul indian Narendra Modi și alți aproximativ 20 de lideri mondiali, la  cea mai mare reuniune a organizației de la înființarea sa, în 2001.

Unul dintre momentele surprinzătoare ale evenimentului a fost gestul lui Vladimir Putin, care l-a invitat pe Narendra Modi să îl însoțească într-o plimbare cu limuzina sa blindată Aurus, simbol al luxului și al securității Kremlinului.

„După procedurile de la locul de desfășurare a summitului SCO, președintele Putin și cu mine am călătorit împreună la locul de desfășurare a întâlnirii noastre bilaterale. Conversațiile cu el sunt întotdeauna profunde”, a scris oficialul indian pe contul său de Facebook.  

Cei doi lideri au discutat timp de o oră în mașină, înainte de a participa la discuţiile din cadrul summitului, iar premierul Indiei a distribuit pe reţele sociale mai multe fotografii împreună cu Vladimir Putin, inclusiv pe cea din interiorul vehiculului.

În schimburile de replici oficiale, Putin l-a numit pe Narendra Modi „prieten drag”, iar liderul indian a subliniat că „și în cele mai dificile situații, India și Rusia au mers umăr la umăr”.

De asemenea, premierul Indiei și-a exprimat speranța că eforturile diplomatice vor contribui la încetarea războiului din Ucraina și la un dialog constructiv între părți.

„Întotdeauna o încântare să-l întâlnesc pe președintele Putin!”, a mai adăugat el alături de o fotografie în care se îmbrăţişează cu liderul rus.

narendra modi vladimir putin summit china 1 facebook jpg
Imaginea 1/2: narendra modi vladimir putin summit china 1 facebook jpg
narendra modi vladimir putin summit china 1 facebook jpg
narendra modi vladimir putin summit china 2 facebook jpg
