Putin l-a plimbat cu limuzina sa blindată pe premierul indian la summitul din China. „Conversațiile cu el sunt profunde”

Vladimir Putin și Narendra Modi au atras atenția la summitul SCO din China, după ce liderul rus l-a plimbat pe premierul indian în limuzina sa blindată Aurus, iar acesta a distribuit pe reţelele sociale imagini din automobil.

Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurat în weekendul abia încheiat la Tianjin, China, i-a adus împreună pe președintele rus Vladimir Putin, prim-ministrul indian Narendra Modi și alți aproximativ 20 de lideri mondiali, la cea mai mare reuniune a organizației de la înființarea sa, în 2001.

Unul dintre momentele surprinzătoare ale evenimentului a fost gestul lui Vladimir Putin, care l-a invitat pe Narendra Modi să îl însoțească într-o plimbare cu limuzina sa blindată Aurus, simbol al luxului și al securității Kremlinului.

„După procedurile de la locul de desfășurare a summitului SCO, președintele Putin și cu mine am călătorit împreună la locul de desfășurare a întâlnirii noastre bilaterale. Conversațiile cu el sunt întotdeauna profunde”, a scris oficialul indian pe contul său de Facebook.

Cei doi lideri au discutat timp de o oră în mașină, înainte de a participa la discuţiile din cadrul summitului, iar premierul Indiei a distribuit pe reţele sociale mai multe fotografii împreună cu Vladimir Putin, inclusiv pe cea din interiorul vehiculului.

În schimburile de replici oficiale, Putin l-a numit pe Narendra Modi „prieten drag”, iar liderul indian a subliniat că „și în cele mai dificile situații, India și Rusia au mers umăr la umăr”.

De asemenea, premierul Indiei și-a exprimat speranța că eforturile diplomatice vor contribui la încetarea războiului din Ucraina și la un dialog constructiv între părți.

„Întotdeauna o încântare să-l întâlnesc pe președintele Putin!”, a mai adăugat el alături de o fotografie în care se îmbrăţişează cu liderul rus.