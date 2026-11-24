Statele Virginia și Oregon acuză compania lui Elon Musk că nu a introdus protecții suficiente împotriva imaginilor sexuale generate fără consimțământ și că a promovat Grok și X drept servicii sigure. Statele cer sancțiuni și măsuri mai stricte.

Grok AI Foto: X

Statele americane Virginia și Oregon au depus plângeri împotriva SpaceX, compania controlată de Elon Musk, pe care o acuză că nu a luat măsuri suficiente pentru a împiedica generarea și distribuirea de imagini sexuale false cu ajutorul inteligenței artificiale Grok. Sunt primele acțiuni inițiate de autorități statale americane împotriva companiei în această chestiune, potrivit CNBC.

Procurorii generali Jay Jones, din Virginia, și Dan Rayfield, din Oregon, susțin că SpaceX a indus în eroare consumatorii, prezentând Grok și rețeaua socială X drept servicii în general sigure. Ei acuză compania de încălcarea legislației statale privind protecția consumatorilor.

Acuzații privind imagini cu minori și femei, create fără consimțământ

Plângerile vizează posibilitatea utilizatorilor de a crea și distribui imagini explicite pornind de la fotografii sau înregistrări reale ale unor persoane care nu și-au dat acordul, inclusiv copii și femei. Cercetări realizate de Internet Watch Foundation și Center for Countering Digital Hate, arată că versiuni ale Grok și platforma X au permis producerea și răspândirea unor asemenea materiale, inclusiv imagini care ar putea constitui reprezentări ale abuzurilor sexuale asupra copiilor.

Autoritățile susțin că mecanismele de protecție nu au fost adecvate și subliniază că X permite accesul adolescenților începând cu vârsta de 13 ani. În opinia procurorilor generali, prejudiciile nu se limitează la persoanele reprezentate în imaginilepornografice.

Jay Jones a arătat că expunerea involuntară la astfel de materiale poate provoca teamă, suferință și anxietate. Dan Rayfield a susținut că asemenea practici subminează normele privind consimțământul și viața privată și banalizează abuzul și exploatarea sexuală.

Ce răspunde compania lui Elon Musk

Într-o declarație transmisă CNBC, compania a afirmat că intervine atunci când utilizatorii încearcă să eludeze sistemele de siguranță pentru a genera conținut ilegal. Măsurile invocate includ sancționarea conturilor și sesizarea autorităților. Compania susține că persoanele care încearcă să creeze asemenea materiale trebuie urmărite penal și că va continua să colaboreze cu autoritățile.

SpaceX se confruntă deja cu alte procese și investigații legate de Grok și X, inclusiv în Marea Britanie, Spania, Irlanda, Franța și California. Într-un alt litigiu, avocații companiei au susținut că Grok este un instrument neutru, controlat de utilizatori, iar imaginile generate sunt rezultatul solicitărilor acestora.

În procesul intentat de orașul Baltimore împotriva xAI, companie deținută și operată în prezent de SpaceX, apărarea a invocat Secțiunea 230 din legislația federală americană. Aceasta protejează, în anumite condiții, platformele online de răspunderea pentru conținutul utilizatorilor.

Virginia și Oregon solicită instanțelor să oblige SpaceX să introducă măsuri de protecție mai stricte, să plătească sancțiuni civile și cheltuieli de judecată și să restituie câștigurile obținute prin practicile contestate. Virginia cere, de asemenea, despăgubiri pentru consumatori.

Plângerea statului Oregon a fost depusă duminică seara la o instanță din comitatul Multnomah, iar cea a Virginiei, luni dimineață, la Richmond.