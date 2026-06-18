Modelul de AI Grok a fost utilizat pentru sprijinirea operațiunilor militare împotriva Iranului, susține un oficial al Pentagonului

Administrația președintelui Donald Trump a utilizat modelul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk, în cadrul operațiunilor militare desfășurate împotriva Iranului, potrivit unei declarații depuse în instanță de un înalt oficial al Pentagonului.

Afirmația apare într-un document juridic prezentat în cadrul unui proces care contestă legalitatea unor centre de date operate de xAI. În declarația sa, Cameron Stanley, responsabil pentru programele de inteligență artificială și transformare digitală ale Departamentului Apărării, susține că funcționarea continuă a infrastructurii care susține modelul Grok reprezintă „o chestiune de importanță majoră pentru securitatea națională”.

Potrivit documentului, sistemul ar fi fost utilizat în cadrul unei operațiuni militare în care peste 2.000 de muniții au fost lansate asupra a aproximativ 2.000 de ținte într-un interval de 96 de ore, scrie The Independent.

Rolul inteligenței artificiale în operațiunile militare

Stanley afirmă că Grok se numără printre un număr limitat de modele de inteligență artificială considerate capabile să sprijine aplicații de securitate națională și operațiuni desfășurate în medii cu nivel ridicat de clasificare.

Documentele depuse în instanță par să reprezinte una dintre cele mai explicite confirmări oficiale privind utilizarea tehnologiilor dezvoltate de xAI în operațiuni militare americane.

În ultimii ani, folosirea inteligenței artificiale în procesele de identificare și analiză a țintelor a devenit un subiect tot mai controversat, în special în contextul unor atacuri care au provocat victime civile.

Potrivit articolului, unele investigații militare și analize independente au examinat posibilitatea ca instrumentele bazate pe inteligență artificială să fi contribuit la erori în selectarea sau verificarea unor ținte. Totuși, sistemele utilizate nu generează în mod direct ținte, ci oferă sprijin analitic factorilor de decizie umani.

Țintele din cadrul operațiunii menționate ar fi fost identificate cu ajutorul sistemului Maven Smart System, dezvoltat de Agenția Națională de Informații Geospațiale a SUA. Platforma utilizează inteligența artificială pentru a analiza și organiza volume mari de date destinate personalului militar și de informații.

Dispută juridică privind centrele de date ale xAI

Declarațiile Pentagonului au fost prezentate într-un proces intentat de organizația pentru drepturi civile NAACP, care susține că xAI operează zeci de turbine alimentate cu gaz fără autorizațiile și măsurile de control al poluării prevăzute de legislația federală privind calitatea aerului.

Potrivit reclamanților, compania utilizează cel puțin 57 de astfel de turbine pentru alimentarea centrului de date Colossus 2.

Departamentul Justiției susține însă că infrastructura xAI are o importanță strategică semnificativă și că limitarea activității companiei ar afecta capacitatea Pentagonului de a dezvolta și moderniza sisteme esențiale pentru apărare.

În documentele depuse în instanță, Stanley afirmă că centrele de date utilizate pentru antrenarea și operarea modelelor de inteligență artificială pot furniza capacități energetice suplimentare în situații de criză sau conflict armat și reprezintă un avantaj tehnologic important pentru Statele Unite.

Apeluri pentru reglementarea utilizării AI în domeniul militar

Pe fondul extinderii utilizării inteligenței artificiale în operațiunile de apărare, mai mulți parlamentari americani au cerut introducerea unor reguli mai stricte.

Printre propuneri se numără un proiect legislativ inițiat de senatoarea Kirsten Gillibrand, care urmărește să garanteze că deciziile privind utilizarea forței letale rămân în responsabilitatea exclusivă a comandanților umani.

Proiectul prevede, de asemenea, interzicerea folosirii inteligenței artificiale în luarea deciziilor referitoare la arme nucleare, supravegherea internă și sistemele autonome de armament.

Susținătorii inițiativei argumentează că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor AI necesită mecanisme clare de control și responsabilitate pentru a evita consecințe nedorite în domeniul securității.

Alte dispute privind utilizarea inteligenței artificiale

Articolul menționează și un conflict separat între Pentagon și compania Anthropic, dezvoltatoarea modelului de inteligență artificială Claude.

Potrivit informațiilor publicate, negocierile dintre cele două părți s-au blocat după ce Anthropic ar fi solicitat garanții privind limitarea utilizării tehnologiei sale în activități precum supravegherea internă sau operarea dronelor autonome.

Litigiul dintre companie și Departamentul Apărării este în desfășurare.

Până în prezent, xAI nu a oferit un răspuns public la afirmațiile prezentate în documentele judiciare citate de The Independent.