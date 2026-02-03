Percheziţii la birourile lui Elon Musk din Franţa, într-o anchetă legată de chatbotul Grok. Miliardarul, convocat pentru „audieri voluntare”

Autoritățile franceze au efectuat percheziții la birourile platformei X, deținute de Elon Musk, într-o anchetă penală care vizează chatbotul de inteligență artificială Grok.

Autoritățile judiciare din Franța au percheziționat marți, 3 februarie, sediile din Hexagon ale platformei de social media X, deținută de miliardarul Elon Musk, în cadrul unei anchete penale complexe care vizează activitatea chatbotului de inteligență artificială Grok.

Informația a fost confirmată de Parchetul din Paris, printr-o postare publicată chiar pe platforma X a lui Musk, odată cu precizarea că acesta a fost ultimul anunţ postat pe această reţe socială.

Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj — Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026

Potrivit procurorilor francezi, perchezițiile fac parte dintr-o investigație deschisă luna trecută, după ce pe rețeaua socială a controversatului miliardar Elon Musk au început să circule masiv imagini deepfake cu conținut sexual explicit, generate cu ajutorul chatbotului Grok. Ancheta actuală reprezintă, totodată şi o continuare a unui dosar mai vechi, demarat în cursul verii, care viza derapajele antisemite ale aceluiași sistem de inteligență artificială.

„În acest stadiu, desfășurarea acestei investigații face parte dintr-o abordare constructivă, cu scopul final de a asigura respectarea legislației franceze de către platforma X, în măsura în care aceasta operează pe teritoriul național”, a transmis Parchetul din Paris într-un comunicat oficial, citat de Politico.

Ancheta penală nu se limitează doar la generarea de imagini sexuale false. Procurorii au precizat că investigațiile vizează mai multe infracțiuni grave, printre care producerea și difuzarea de deepfake-uri cu conținut sexual explicit, facilitarea răspândirii materialelor ce implică abuzuri sexuale asupra minorilor, dar și diseminarea de conținut antisemit, care neagă Holocaustul.

Perchezițiile de marți au fost realizate de unitatea specializată în criminalitate cibernetică a Parchetului din Paris, în colaborare cu Europol, agenția Uniunii Europene pentru aplicarea legii, implicare acestei instituţii subliniind dimensiunea transfrontalieră a anchetei și gravitatea suspiciunilor investigate.

În paralel, procurorii francezi au anunțat că Elon Musk, proprietarul platformei X, precum și fosta directoare generală a companiei, Linda Yaccarino, au fost convocați pentru „audieri voluntare”, programate pentru data de 20 aprilie.

Ancheta a fost alimentată și de datele unui studiu recent, potrivit căruia chatbotul Grok ar fi putut genera până la trei milioane de imagini sexualizate într-un interval de doar 11 zile în luna ianuarie, dintre care aproximativ 23.000 ar fi implicat minori, potrivit estimărilor cercetătorilor.

La nivel european, cazul a atras atenția Comisiei Europene, care a deschis o nouă investigație în baza legislației UE privind platformele online. Bruxelles-ul a anunțat, totodată, că analizează posibilitatea interzicerii unor aplicații în temeiul noii legislații europene privind inteligența artificială.

Reprezentanții platformei X nu au oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial cu privire la percheziții sau la acuzațiile formulate de autoritățile franceze, în ciuda solicitărilor venite din partea presei.