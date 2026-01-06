Scandal uriaș: Elon Musk, anchetat în Marea Britanie după ce AI-ul Grok a generat imagini sexuale cu Prințesa de Wales

Elon Musk și platforma sa X sunt anchetați în Marea Britanie după ce chatbot-ul AI Grok a creat imagini sexuale neautorizate cu femei, inclusiv cu Prințesa de Wales în bikini, încălcând legislația privind siguranța online.

Ofcom (Oficiul pentru Comunicații) a declarat că a luat „contact urgent” cu X și cu divizia sa de inteligență artificială, xAI, pentru a verifica dacă sunt respectate prevederile Online Safety Act. În funcție de răspunsul companiei, autoritatea va decide rapid dacă va deschide o investigație oficială, potrivit telegraph.

Conform investigațiilor preliminare, Grok recreează fotografii existente ale Prințesei în ipostaze sexualizate, generând imagini realiste ale acesteia în costume de baie. Grok este un chatbot bazat pe inteligență artificială dezvoltat de divizia xAI a lui Elon Musk și integrat în rețeaua socială X (fosta Twitter).

Potrivit publicației citate, ultimele zile, botul a produs mii de imagini cu femei și copii dezbrăcați sau sexualizați, cu mai multe imagini generate pe minut.

Ministrul britanic pentru violența împotriva femeilor și fetelor, Alex Davies-Jones, a criticat public compania și pe Elon Musk, avertizând că generarea de imagini intime fără consimțământ va deveni ilegală în Marea Britanie.

X a transmis că ia măsuri împotriva conținutului ilegal, inclusiv materialul de abuz sexual asupra copiilor, prin eliminarea imediată a acestuia și suspendarea permanentă a conturilor implicate.

Crearea și distribuirea de imagini deepfake cu conținut sexual este deja ilegală în baza Online Safety Act, iar rețelele sociale riscă amenzi de până la 10% din veniturile mondiale pentru nerespectarea legii.

Autoritățile franceze și malaeziene au anunțat, de asemenea, că investighează situația. Un eventual demers al Ofcom ar putea tensiona relațiile cu administrația americană, deja critică față de legislația britanică privind siguranța online.

Kensington Palace nu a comentat imaginile generate de Grok. Familia regală a câștigat anterior mai multe procese de protejare a vieții private împotriva paparazzilor, inclusiv despăgubiri importante în Franța.