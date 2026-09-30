 Un avion ce zbura pe ruta Dubai-Israel a aterizat de urgență în Arabia Saudită după un „incident violent" între piloți | adevarul.ro
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Un avion ce zbura pe ruta Dubai-Israel a aterizat de urgență în Arabia Saudită după un „incident violent" între piloți

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Un avion de pasageri care zbura de la Dubai spre Israel a fost forțat să aterizeze de urgență în Arabia Saudită miercuri. Incidentul a stârnit pentru scurt timp temeri privind o posibilă deturnare, iar Israelul a ridicat în aer avioane de luptă.

Avion al companiei Flydubai
Avion al companiei Flydubai Foto: X@MarioNawfal

Presa israeliană, care citează oficiali din domeniul securității, relatează că incidentul a pornit de la un conflict între cei doi piloți și că toți cei aflați la bord sunt în siguranță. Aeronava a aterizat la Tabuk, o bază civilă și militară din regat.

Potrivit datelor publice de urmărire a zborurilor, avionul companiei Flydubai a transmis un semnal de urgență la scurt timp după decolare. Conform ziarului Ynet, aparatul, cu peste 174 de pasageri la bord, printre care 27 de copii, ar fi coborât suspect și și-ar fi schimbat cursul, întorcându-se spre Arabia Saudită.

Zborul a decolat de la Dubai la 07:05 și ar fi trebuit să aterizeze pe aeroportul Ben Gurion în jurul orei 09:30. După aproximativ o oră și jumătate de zbor, la intrarea în spațiul aerian al Iordaniei, aeronava a transmis mai întâi codul de urgență și de pericol 7700, apoi codul 7500, care indică o deturnare. Aproape simultan, avionul a virat și s-a întors spre spațiul aerian saudit.

Un oficial regional informat despre incident a declarat că în cabina piloților a izbucnit o încăierare care i-ar fi implicat, aparent, pe piloți. Cauza nu era clară imediat, a spus acesta. Un al doilea oficial a confirmat că Israelul a ridicat avioane de luptă, de teama unei deturnări a unui avion cu zeci de cetățeni israelieni la bord. Ambii oficiali au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece incidentul se află încă în anchetă.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au convocat imediat o ședință de urgență. „Nu există informații exacte despre o deturnare, pilotul a activat semnalul de pericol. Nu reușim să stabilim legătura cu pilotul, iar acest lucru este îngrijorător", a declarat o sursă din interior, când avionul se afla încă în aer.

Toate instituțiile din sistemul de securitate, printre care armata, Shin Bet, Mossad, poliția și Consiliul Național de Securitate, au evaluat situația. Comisarul general al poliției, Dani Levy, a spus: „Ne pregătim pentru orice scenariu."

Conflict izbucnit în cabina piloților

Ulterior, publicația Israel Hayom a relatat că semnalul de deturnare a fost cauzat de un conflict izbucnit în cabina piloților, posibil cu folosirea forței. Nu este clar dacă gestul a fost accidental sau deliberat.

Biroul lui Netanyahu a transmis ulterior că situația este sub control și că Israelul face demersuri pentru a-i aduce acasă pe pasageri. În ultimele zile, Netanyahu a avertizat asupra unor amenințări de securitate escaladate, nespecificate.

„Am auzit țipete în avion. Apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge“

O pasageră a descris pentru Canalul 12 scene haotice, într-un mesaj text. „Am auzit țipete în avion. Apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge. Cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag", a povestit femeia, care nu și-a dat numele. Potrivit ei, pasagerii israelieni, împreună cu membri ai echipajului, au ajutat la imobilizarea unui atacator. „Ne-am rugat, am spus «Shema Israel»", a declarat ea. „Au fost și momente în care am crezut că nu vom scăpa cu viață."

O altă femeie, care a spus că se numește Noam, a relatat: „Au început țipetele în avion, ale pasagerilor care și-au dat seama ce se întâmplă. Înțelegem că unul dintre piloți a fost înjunghiat și rănit grav și că au pierdut controlul avionului. A început să coboare rapid. A fost foarte înfricoșător."

Aterizările de urgență din motive legate de personal sunt rare, dar nu fără precedent. În 2022, doi piloți Air France au fost suspendați după ce s-au luat la bătaie în cabină pe un zbor Geneva-Paris, care însă nu a fost deviat și a aterizat conform planului.

În ianuarie 2018, s-a raportat că doi piloți indieni au fost concediați după ce s-au luptat în interiorul cabinei de pilotaj în timpul unui zbor de la Londra la Mumbai, operat de compania aeriană privată Jet Airways. Bătaia a izbucnit după ce pilotul a pălmuit-o pe pilotă, conform rapoartelor, iar cabina de pilotaj a fost lăsată nesupravegheată de două ori în timpul incidentului.

Doi piloți ai companiei Iraqi Airways au avut o altercație în timpul unui zbor din Iran către Irak, care a izbucnit într-o luptă fizică la 37.000 de picioare (10.500 m) în iulie 2018, conform rapoartelor de la acea vreme, și care a dus la suspendarea ambilor.

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