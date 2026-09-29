Rusia ajută Iranul să țintească forțele americane și pregătește Coreea de Nord pentru război, avertizează Zelenski

Kievul susține că Moscova a furnizat Teheranului date obținute prin supraveghere satelitară. Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să înceteze transmiterea acestor informații dacă SUA nu mai sprijină Ucraina cu informații. Serviciile secrete ucrainene mai susțin că Putin aprofundează cooperarea militară cu Coreea de Nord inclusiv pregătind trupe.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei/FOTO:AFP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile de informații de la Kiev vor face publice dovezi ale unei coordonări între Rusia și Iran în activitatea de recunoaștere militară.

Potrivit acestor informații, Moscova și-a folosit rețeaua de sateliți de spionaj pentru a monitoriza statele din Golf și obiective militare americane din Orientul Mijlociu. Trecerile sateliților ar coincide în timp cu loviturile iraniene cu drone și rachete.

Zelenski a dat un exemplu: în doar 48 de ore, între 19 și 20 iulie, patru baze aeriene s-au aflat sub observația sateliților ruși, două în Bahrain, una în Iordania și una în Kuweit.

Kievul descrie un ciclu de recunoaștere format din colectarea de date prin satelit înainte de atac, imagini de urmărire tactică utile planificării operațiunilor și evaluarea pagubelor după lovitură. „Scopul este clar”, a spus președintele ucrainean.

Acuzația nu vine izolat. Oficiali occidentali din domeniul informațiilor au declarat anterior pentru The Wall Street Journal că Rusia a oferit Iranului date de țintire obținute din surse satelitare pentru atacuri asupra forțelor americane.

Vizita directorului CIA la Moscova

Dezvăluirea se leagă de o serie neobișnuită de contacte între serviciile de informații, în care apare directorul CIA, John Ratcliffe.

Ratcliffe a mers la Moscova pe 25 august pentru întâlniri cu oficiali ruși de rang înalt. Este prima vizită cunoscută în Rusia a unui director CIA aflat în funcție de la deplasarea lui William Burns, în 2021. CIA și Kremlinul nu au făcut publică agenda discuțiilor, iar Casa Albă a minimalizat ulterior importanța vizitei.

La mai puțin de o lună după aceea, Ratcliffe și Zelenski s-au întâlnit neașteptat pe aeroportul Shannon din Irlanda. Ambele aeronave făceau realimentare: Zelenski se îndrepta spre New York, pentru Adunarea Generală a ONU, iar Ratcliffe se întorcea de la o întâlnire cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi. Două surse familiarizate cu întâlnirea au descris pentru Reuters conversația drept una informală și nu au oferit detalii despre subiectele discutate.

Întrebări în Congresul SUA

Întrebarea dacă Rusia furnizează informații care ajută atacurile iraniene a fost deja pusă în Congres. La o audiere despre amenințările la adresa SUA, Ratcliffe a fost întrebat de senatori din Comisia pentru informații despre amploarea schimbului de informații dintre Rusia, Iran și China.

El a confirmat că Teheranul cere ajutor în materie de informații de la Moscova și de la Beijing pentru a ocoli rețelele occidentale de apărare antiaeriană. „Iranienii cer asistență în materie de informații Rusiei, Chinei și altor adversari ai Statelor Unite”, a spus directorul CIA în fața parlamentarilor. Întrebat direct dacă Rusia o oferă, a răspuns că știe răspunsul, dar că va vorbi despre asta doar în partea închisă a audierii.

Oferta Moscovei

Potrivit unor relatări publicate de Politico și The Wall Street Journal, reprezentanți ruși ar fi propus Statelor Unite un schimb: Moscova ar înceta să furnizeze Iranului informații și date de țintire, iar Washingtonul ar înceta să sprijine Ucraina cu informații. Propunerea ar fi fost transmisă unor înalți reprezentanți americani de emisarul Kremlinului Kiril Dmitriev. Washingtonul a respins oferta.

Un nou instrument de sancțiuni

Dezvăluirea vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a promulgat legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, adoptată cu sprijin bipartizan. Legea permite pentru prima dată Casei Albe să impună tarife secundare de până la 100% statelor care rămân mari cumpărători de energie rusească sau care ajută Kremlinul să ocolească sancțiunile.

Zelenski: Rusia a început o mobilizare suplimentară și își extinde prezența trupelor nord-coreene

Președintele ucrainean a spus că peste 8.000 de militari nord-coreeni se află deja în Rusia, iar alți 10.000 sunt pregătiți pentru desfășurare.

Rusia a început deja o mobilizare suplimentară și se pregătește să-și extindă prezența trupelor nord-coreene pe teritoriul său, a declarat luni, 28 septembrie, Volodimir Zelenski.

Invocând date noi ale serviciilor de informații militare ucrainene (GUR), el a spus că în Rusia se află peste 8.000 de militari nord-coreeni și că se pregătește desfășurarea altor 10.000. Planul pe termen lung prevede un contingent de până la 50.000 de oameni, despre care Zelenski avertizează cel puțin din august.

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„Au crescut numărul celor recrutați prin diverse metode. Plănuiesc să-l mărească și să atragă străini”, a spus Zelenski, potrivit Ukrinform. Zelenski a dezvăluit informații care arată că Moscova se pregătește activ să absoarbă un aflux de forțe nord-coreene. Potrivit președintelui ucrainean, Rusia încearcă să integreze încă 30.000 de soldați nord-coreeni în efortul său de război.

Informațiile Kievului indică faptul că pregătirile de infrastructură pentru primirea acestui personal au fost în curs de desfășurare în regiunea Voronej din Rusia încă din iunie.Pe lângă efectivele umane, se pare că Phenianul pregătește să trimită lansatoare suplimentare de rachete balistice forțelor rusești.

Zelenski a subliniat că această alianță depășește cu mult războiul imediat din Ucraina.

„Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să poarte război, să își îmbunătățească armele și să dobândească experiență reală de luptă în utilizarea lor”, a declarat Zelenski, menționând că parteneriatul reprezintă o criză de securitate pentru națiunile din Asia care se află în raza de acțiune a sistemelor de rachete nord-coreene.

Coreea de Nord a trimis deja aproximativ 14.000 până la 15.000 de soldați în sprijinul Rusiei din 2024, desfășurându-i în principal în regiunea Kursk din Rusia, conform evaluărilor ucrainene și sud-coreene. Phenianul a furnizat, de asemenea, Moscovei milioane de cartușe de artilerie și mortar, rachete balistice, artilerie cu rază lungă de acțiune și sisteme de rachete cu lansare multiplă.

Zelenski a avertizat că Rusia oferă, practic, Coreei de Nord ceva dificil de dobândit în altă parte: experiență directă în războiul modern la scară largă.

„Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să poarte război, să își îmbunătățească armele și să dobândească o experiență reală de luptă în utilizarea lor”, a avertizat președintele ucrainean.

„Toate acestea reprezintă o amenințare pentru toți cei din Asia care se află în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene.”

Potrivit proiectului „Vreau să trăiesc”, care ajută soldații ruși să se predea, unul din zece prizonieri de război ruși aflați în Ucraina este cetățean străin. Au fost înregistrate cel puțin 55 de naționalități.

Pierderi mari și planuri de mobilizare în toamnă

Autoritățile ucrainene avertizează de mult timp că Rusia ar putea pregăti o mobilizare de amploare în toamna lui 2026, pentru a-și reface efectivele după pierderile mari de pe front. Mobilizarea era așteptată după alegerile pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie, primele de la începutul invaziei la scară largă din februarie 2022. Victoria partidului Rusia Unită al lui Putin nu a fost pusă la îndoială.

În iulie, Ministerul Apărării al Ucrainei estima că Rusia pierduse în acea lună aproximativ 43.000 de militari. În aceeași lună, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU) aprecia că Rusia recrutase în medie 1.070-1.090 de oameni pe zi, mai puțin decât pierderile de pe front. Evaluările occidentale sugerează că Moscova a amânat până acum o mobilizare oficială, bazându-se pe voluntari și pe recrutări discrete.

Războiul, aflat în al cincilea an, este numit în continuare de Moscova „operațiune militară specială”. Oficialii ucraineni se îndoiesc de dezmințirile repetate ale Kremlinului privind o nouă mobilizare. În iulie, serviciile ucrainene de informații militare și externe au spus că Statul Major rus a elaborat un plan de mobilizare a încă 600.000 de oameni: 300.000 în 2026 și 300.000 în 2027.

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Printre semnele posibile ale mobilizării au fost menționate controale mai stricte ale evidenței militare, posibile cote pentru structurile de forță, extinderea recrutării în penitenciare și sancțiuni suplimentare pentru ignorarea citațiilor electronice.

Potrivit Le Monde, la 3 septembrie Putin a spus că „nu există niciun scenariu care ar cere o mobilizare”. Afirmația a fost susținută ulterior de Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate.

Legături tot mai strânse cu Coreea de Nord

Coreea de Nord a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri ai Rusiei în război, furnizând trupe, armament și forță de muncă în schimbul unui sprijin financiar și tehnologic. GUR estimează că Phenianul asigură între 25% și 40% din obuzele de artilerie ale Rusiei. Prima utilizare raportată a rachetelor balistice nord-coreene de către Rusia datează din 29 decembrie 2023, când o rachetă a căzut într-un câmp din regiunea Zaporojie.

La sfârșitul lui iulie, Zelenski a spus că Rusia a folosit o rachetă balistică nord-coreeană într-un atac în care a murit o familie de zece persoane în districtul Krivoi Rog din regiunea Dnipropetrovsk. Cam în aceeași perioadă, el a afirmat că Rusia se pregătește să primească alți 30.000 de militari nord-coreeni și mai multe lansatoare de rachete balistice.

Cele două țări au semnat un pact de apărare pe 19 iunie 2024, iar Moscova și Phenianul au recunoscut oficial desfășurarea de trupe nord-coreene în aprilie 2025.

La cea de-a 81-a Adunare Generală a ONU, Zelenski a spus că doi militari nord-coreeni au fost capturați de forțele ucrainene în regiunea rusă Kursk și predați apoi Coreei de Sud. Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a criticat faptul că Zelenski a făcut publică informația.