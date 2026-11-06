 „Ca un trăsnet din senin”. Președintele Israelului, „îngrijorat” de decizia lui Trump de a opri ajutorul | adevarul.ro
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„Ca un trăsnet din senin”. Președintele Israelului, „îngrijorat” de decizia lui Trump de a opri ajutorul

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Președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat că a fost „ca un trăsnet din senin” anunțul făcut marți de președintele american Donald Trump, chiar în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului, privind încetarea ajutorului financiar acordat Israelului de Statele Unite.

Președintele Israelului, Isaac Herzog
Președintele Israelului, Isaac Herzog Foto: EPA EFE

Herzog a abordat subiectul în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții partidului Yashar, condus de Gadi Eisenkot, principalul rival al premierului Benjamin Netanyahu, potrivit CNN.

„Problema ajutorului american mă îngrijorează foarte mult și, de asemenea, m-a luat complet prin surprindere. Avem un memorandum de înțelegere cu SUA care ar trebui să fie valabil până în 2028, iar acesta este unul dintre obiectivele majore. Prin urmare, trebuie format un guvern și nu trebuie să ajungem la alegeri repetate”, a declarat președintele israelian.

Anunțul făcut de Donald Trump în plină campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului din SUA i-a luat prin surprindere nu doar pe Isaac Herzog, ci și pe diplomații și oficialii din domeniul apărării. Surse din interiorul administrației israeliene au relatat că „nimeni nu știe nimic” concret despre mecanismul prin care s-ar opri acest ajutor și că nu există detalii tehnice agreate în prealabil.

Trump a afirmat că ajutorul acordat Israelului se va încheia în acest an, cu doi ani înainte de expirarea oficială a memorandumului de înțelegere (MoU), prin care Israelul primește anual 3,8 miliarde de dolari pentru achiziționarea de armament american.

Președintele american nu a oferit însă prea multe detalii despre decizia anunțată într-un interviu telefonic acordat postului Fox News chiar în ziua alegerilor. Benjamin Netanyahu nu a făcut nicio declarație publică pe această temă.

„Este un argument politic prost, pentru că atunci când spui «De ce nu le dăm tuturor câte patru miliarde de dolari?», Israelul este principalul nostru aliat, îi oferim mai mult decât oricui altcuiva, iar acum nu mai are nevoie de acest ajutor”, i-a spus Trump jurnalistului Fox News.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că încearcă să obțină clarificări cu privire la măsurile care vor fi luate. Într-un interviu acordat postului israelian Channel 12 News, acesta a apărat ajutorul militar american, care a devenit tot mai nepopular atât în rândul democraților, cât și al republicanilor.

„Americanii trebuie să înțeleagă valoarea acestei relații. Nu este vorba despre ceea ce oferă Statele Unite, ci despre ceea ce obțin în schimb. Poate că nu am făcut o treabă suficient de bună în a ajuta publicul american să înțeleagă și să aprecieze parteneriatul cu Israelul, de care beneficiază în fiecare zi”, a afirmat Huckabee.

Ambasadorul a avut o poziție diferită și față de cea exprimată de vicepreședintele JD Vance, care a susținut, într-un mesaj publicat pe X, că relația cu Israelul a contribuit la pierderile republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului. Huckabee, un susținător ferm al Israelului, a declarat: „Nu cred că sprijinul pentru Israel este un subiect toxic în aripa conservatoare a Partidului Republican”.

JD Vance refuză să-l susțină pe Benjamin Netanyahu pentru un nou mandat, spre deosebire de Donald Trump

Misiunea lui Herzog după alegerile din Israel

În timp ce încearcă să gestioneze anunțul lui Trump privind oprirea ajutorului american de patru miliarde de dolari acordat Israelului, Isaac Herzog are de îndeplinit o misiune importantă și pe plan intern, în urma alegerilor parlamentare din țară.

Gadi Eisenkot a obținut sprijinul majorității parlamentarilor nou-aleși, după încheierea consultărilor președintelui cu reprezentanții partidelor care au intrat în Knesset. Herzog a purtat discuții timp de două zile cu reprezentanții tuturor formațiunilor care au obținut mandate la alegerile desfășurate în Israel la sfârșitul lunii trecute.

Benjamin Netanyahu a obținut sprijinul a doar 46 de parlamentari, după ce unul dintre partenerii săi ultraortodocși de coaliție a refuzat să îl susțină. Astfel, acesta este departe de majoritatea de 61 de mandate necesară pentru formarea guvernului.

În schimb, Eisenkot a primit susținerea unor parlamentari care dețin împreună 67 de mandate. Dintre acestea, însă, 19 aparțin unor partide cu reprezentare arabă, ceea ce complică demersul de înlăturare de la putere a lui Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului.

Herzog trebuie să decidă acum cui îi încredințează mandatul de formare a noului guvern. Președintele a anunțat că va lua o decizie duminică.

„Rezultatele consultărilor pot părea clare, însă autoritatea care îmi este conferită prin lege presupune să stabilesc cine are capacitatea de a forma un guvern, iar acest lucru nu este pe deplin clar”, a declarat Herzog după întâlnirile cu reprezentanții tuturor partidelor.

Într-un comunicat transmis joi seara, partidul lui Eisenkot a precizat că se așteaptă să primească mandatul de formare a guvernului.

„Rezultatul votului și majoritatea parlamentară clară nu lasă loc de îndoială: cetățenii Israelului au ales schimbarea și și-au exprimat neîncrederea absolută în premierul în exercițiu, Netanyahu, și în guvernul său”, a transmis partidul Yashar.

În același comunicat, formațiunea a susținut că Netanyahu „nu mai are mandat, nu mai are majoritate și nu mai beneficiază de încrederea poporului”.

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