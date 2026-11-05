 Președintele Israelului l-a avertizat pe premierul Netanyahu că violența din Cisiordania poate duce la o „catastrofă națională“ | adevarul.ro
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Președintele Israelului l-a avertizat pe premierul Netanyahu că violența din Cisiordania poate duce la o „catastrofă națională“

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele israelian Isaac Herzog se teme că violența naționalistă din Cisiordania ar putea degenera în ciocniri armate între civili israelieni și forțele de securitate. Avertismentul a fost transmis într-o scrisoare adresată premierului Benjamin Netanyahu și ministrului apărării, Israel Katz, scrie publicația Ynet.

Isaac Herzog, scrisoare către premierul Netanyahu
Isaac Herzog, președintele Israelului Foto: EOA/EFE

Herzog a trimis scrisoarea pe 8 octombrie. În ultimele zile, documentul a ajuns și la reprezentanți ai Statului Major, la consilieri juridici și la alți oficiali israelieni.

Potrivit președintelui, situația din Cisiordania (numită în scrisoare „Iudeea și Samaria“, termenul folosit în Israel) se agravează și cere o intervenție imediată a instituțiilor statului. El avertizează că lipsa de reacție ar putea avea consecințe nu doar pentru securitatea regiunii, ci pentru întreaga societate israeliană.

Herzog a vizitat pe 30 septembrie sediul diviziei militare din regiune și s-a întâlnit cu generalul de brigadă Kobi Heller, precum și cu reprezentanți ai armatei, poliției, poliției de frontieră și ai serviciului de securitate internă Shin Bet. Aceștia i-au relatat mai multe incidente: incendierea unor case, distrugerea unor copaci, atacuri cu pietre și furturi de animale. Președintele consideră că este vorba despre o activitate infracțională sistematică, tot mai extinsă.

Cel mai îngrijorător incident, spune Herzog, a avut loc în satul palestinian Jalud. Potrivit scrisorii, ciocnirea a fost la un pas să se încheie fie cu folosirea armelor de foc de către militari împotriva unor civili israelieni, fie cu moartea unui polițist de frontieră.

Cel mai periculos scenariu

Președintele avertizează că astfel de episoade pot declanșa o reacție în lanț cu urmări imprevizibile. În opinia lui, cel mai periculos scenariu ar fi o confruntare între făptuitori și forțele de ordine, care să degenereze într-un conflict intern de amploare.

Herzog descrie și situația militarilor care trebuie să facă față infractorilor israelieni. Soldații se confruntă cu situații pentru care nu au fost pregătiți, cu dificultăți operaționale și cu dileme morale complicate. Forțele de ordine își fac datoria conștiincios, dar resimt lipsa personalului și a resurselor, ceea ce le limitează capacitatea de a preveni noi atacuri.

El amintește și de contextul politic și social, care poate agrava tensiunile: procesul electoral și sezonul recoltării măslinelor, perioadă marcată în mod tradițional de o tensiune sporită în unele zone. Escaladarea ar putea afecta grav poziția internațională a Israelului, economia țării și relațiile cu comunitățile evreiești din străinătate. Totodată, Herzog se opune formulării generalizatoare „violența coloniștilor“, pentru că răspunzătoare ar fi anumite grupuri infracționale și persoane concrete.

În scrisoare, președintele cere elaborarea unui plan de urgență interinstituțional. Planul ar urma să prevadă mai multe efective de securitate și operațiuni de amploare ale autorităților, printre care arestări în masă, detenții administrative, extinderea anchetelor și desființarea grupurilor organizate. Herzog propune și crearea unui grup de lucru format din reprezentanți ai forțelor de ordine, ai sistemului de educație, ai serviciilor sociale și ai administrației locale. Scopul ar fi nu doar oprirea violențelor, ci și combaterea cauzelor care alimentează extremismul. El cere, de asemenea, revizuirea modului în care sunt reținuți și eliberați suspecții.

Statul are puterea necesară pentru a restabili ordinea, afirmă Herzog, dar folosirea ei presupune decizii coordonate la cel mai înalt nivel. În opinia lui, lipsa unor măsuri ferme poate duce la o tragedie ale cărei urmări nu vor mai putea fi prevenite.

Săptămâna trecută au avut loc alegeri parlamentare în Israel. Rezultatele finale au arătat că nici partidul Likud al lui Netanyahu, nici principala alianță de opoziție, „Yashar“, condusă de Gadi Eisenkot, nu au obținut suficiente voturi pentru a forma guvernul. Netanyahu contestă în continuare rezultatul și susține că partidele arabe ar fi „furat“ alegerile, posibil cu ajutor din străinătate.

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