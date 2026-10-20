JD Vance refuză să-l susțină pe Benjamin Netanyahu pentru un nou mandat, spre deosebire de Donald Trump

Vicepreședintele american JD Vance a evitat să-și declare sprijinul pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu în perspectiva alegerilor pentru un nou mandat, spre deosebire de președintele Donald Trump. Vance a precizat că nu intenționează să se implice în scrutinul din Israel, întrucât își concentrează atenția asupra alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

JD Vance refuză să-l susțină pe Benjamin Netanyahu. Foto: EPA-EFE

Într-un interviu acordat luni lui Mark Halperin, în cadrul emisiunii „2WAY Tonight”, difuzată pe platforma americană 2WAY, vicepreședintele nu l-a criticat direct pe Netanyahu, dar a explicat că nu va susține candidați în alegerile din alte țări relatează Politico.

„Președintele dispune de cea mai eficientă susținere din istoria politică americană sau internațională. Eu susțin candidații americani, iar asupra acestora îmi concentrez atenția în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului. Așadar, nu mă implic în alegerile din Israel”, a declarat JD Vance.

Acesta a clarificat că decizia sa nu reprezintă nici o opoziție față de premierul israelian, nici o susținere a candidaturii acestuia.

„Nu sunt împotriva susținerii lui. Nu sunt în favoarea susținerii lui. Pur și simplu nu mă implic în alegerile din Israel”, a afirmat vicepreședintele american.

Poziția lui Vance contrastează cu cea a lui Donald Trump, care și-a exprimat sprijinul pentru Benjamin Netanyahu în cursa electorală din Israel.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a anunțat duminică susținerea pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor parlamentare din 27 octombrie și i-a avertizat pe alegători împotriva alegerii unui rival al acestuia. Scrutinul se anunță strâns, iar principalul adversar al premierului, Gadi Eisenkot, a subliniat că doar israelienii își pot alege liderii.