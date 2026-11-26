Lucrările la Magistrala 6 de metrou, care va lega Bucureștiul de Aeroportul Internațional Henri Coandă, au ajuns la un stadiu fizic de 80% pe secțiunea 1 Mai – Tokyo și de 36% pe tronsonul Tokyo - Aeroport Otopeni. Întreaga magistrală are 14,2 kilometri și 12 stații, iar lucrările de structură ar trebui finalizate în prima parte a anului 2029, potrivit ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa.

Lucrările la Magistrala 6 de metrou au ajuns la 80% pe secțiunea de sud Foto: arhivă

Proiectul este împărțit în două secțiuni. Prima, între 1 Mai și Tokyo, are o lungime de 6,6 kilometri și cuprinde șase stații. Aceasta a ajuns la un progres fizic de 80%. A doua secțiune, între Tokyo și Aeroportul Otopeni, are 7,6 kilometri și alte șase stații, iar stadiul lucrărilor este de 36%.

Ministrul Transporturilor a transmis că ambele utilaje de forare a tunelurilor, de tip TBM, continuă lucrările pe secțiunea de sud. Tunelurile de pe traseul Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa și Piața Montreal au fost deja finalizate.

În prezent, intervențiile continuă pe două interstații: Expoziției – Pajura, pe linia 2, și Piața Montreal – Expoziției, pe linia 1.

Utilajele de forare lucrează și pe secțiunea spre Otopeni

Pe secțiunea de nord, utilajele TBM sunt, de asemenea, active. Potrivit ministrului, pe linia 1 se lucrează în prezent pe tronsonul dintre stațiile Bruxelles și Paris. Pe linia 2, utilajul este în pregătire pentru a începe forarea pe același tronson.

Magistrala 6 va avea în total 12 stații și va extinde rețeaua de metrou din Capitală până la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Traseul este împărțit în două secțiuni egale ca număr de stații, dar diferite ca lungime și stadiu de execuție.

Conform calendarului prezentat de ministrul Transporturilor, lucrările de structură pentru întreaga magistrală ar trebui să fie încheiate în prima parte a anului 2029. Oficialul a descris proiectul drept unul așteptat de mult timp atât de bucureșteni, cât și de locuitorii din nordul județului Ilfov.