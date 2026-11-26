Ilie Bolojan, președintele PNL, a criticat dur reforma administrativ-teritorială anunțată de PSD, susținând că tema este folosită pentru a muta atenția de la problemele urgente ale României. Chestionat, într-o conferință de presă susținută joi la Suceava, pe tema depunerii unei eventuale moțiuni de cenzură, liderul liberal a declarat nu consideră oportună declanșarea unei crize politice în actualul context.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / Simion Tataru

Fostul premier a invocat nevoia de stabilitate într-o perioadă considerată esențială pentru economia țării.

„Sunt un om responsabil. Cred că trebuie să avem un buget cât mai repede posibil. Suntem în pragul iernii. E un an important, anul următor, vom avea evaluarea de rating a ţării”, a declarat Ilie Bolojan după ce a fost întrebat acă ar trebui depusă o moțiune de cenzură.

Șeful PNL a avertizat că o eventuală blocare a activității executivului ar putea afecta capacitatea statului de a gestiona problemele urgente aflate pe agenda publică.

„Cred că, strict în această perioadă, n-ar fi bine să avem situaţii în care guvernul să nu fie operaţional. E o problemă de responsabilitate pentru ţara asta”, a afirmat liderul liberal.

Bolojan a precizat că actualul acord politic este gândit până în luna februarie și și-a exprimat speranța că principalele probleme vor fi rezolvate până atunci.

„Sper că până atunci avem aceste probleme rezolvate, nu pentru că e un acord politic, ci pentru că e o problemă de responsabilitate pentru ţara noastră”, a spus președintele PNL.

Liderul liberal a respins și acuzațiile privind situația economică lăsată în urmă de guvernul său. „N-a ieșit asta cu moștenirea dezastruoasă”, a adăugat el.

Bolojan: Reforma PSD nu produce efecte reale

Președintele PNL a vorbit la Suceava și despre necesitatea reducerii cheltuielilor din administrație și a restructurării unor instituții publice.

Bolojan a dat exemplul sistemelor paralele din zona de ordine publică și a susținut că o reorganizare ar putea reduce costurile și crește eficiența.

„Gândiți-vă că reducerea aparatului central este o necesitate și, de asemenea, restructurarea inclusiv a zonei de ordine publică și siguranță națională”, a afirmat

Liderul liberal a explicat că o reformă reală ar trebui să înceapă de la structurile centrale ale statului și să urmărească eliminarea suprapunerilor administrative.

Referindu-se la propunerea PSD privind reorganizarea localităților mici, Bolojan a declarat că aceasta ar avea sens doar dacă ar genera economii sau servicii publice mai bune.

„Iar ceea ce propune PSD-ul legat de reforma localităților mici ar avea o logică dacă ar avea niște efecte, ori scăderea cheltuielilor, ori servicii mai bune, ori crearea de dezvoltare. Dar, din păcate, modul în care s-a anunțat nu are astfel de efecte și, practic, este doar un anunț care n-a făcut decât să fie o perdea de fum, ca să nu se discute despre problemele urgente pe care trebuie să le abordeze România”, a declarat fostul premier.

Potrivit lui Bolojan, printre aceste urgențe se numără îndeplinirea jaloanelor din PNRR, atragerea fondurilor europene și pregătirea bugetului de stat.

Cum explică votul alături de AUR

Întrebat despre votul parlamentarilor PNL la moțiunea de cenzură împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de AUR, liderul liberal a respins existența unei înțelegeri politice între cele două formațiuni.

„Nu a fost o negociere cu cei de la AUR”, a afirmat Bolojan.

Președintele PNL a explicat că liberalii au susținut moțiunea deoarece au considerat că argumentele prezentate în document erau întemeiate, nu ca rezultat al unei colaborări politice cu formațiunea condusă de George Simion.