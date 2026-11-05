 Premierul Israelului pierde sprijinul unui partid ultraortodox care l-a susținut în ultimele trei decenii | adevarul.ro
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Premierul Israelului pierde sprijinul unui partid ultraortodox care l-a susținut în ultimele trei decenii

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Un partid ultraortodox, aliat de trei decenii cu Benjamin Netanyahu, a refuzat joi să-i acorde sprijinul prim-ministrului în exerciţiu, care aspiră să formeze viitorul guvern al Israelului, o respingere ce îl consolidează pe principalul său rival, Gadi Eisenkot.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

În urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie, care s-au încheiat fără a se forma o majoritate, preşedintele israelian Isaac Herzog primeşte în această săptămână diferite forţe politice pentru consultări în vederea desemnării unui deputat însărcinat cu formarea unui guvern.

Joi dimineaţă, acesta a primit o delegaţie a partidului „Iudaismul Unificat al Torei” (JUT), care face parte din coaliţia guvernamentală în exerciţiu a lui Netanyahu şi care a fost deja membră a primului său cabinet, în 1996. Însă, deşi această formaţiune îl recomandase pe Netanyahu pentru funcţia de prim-ministru la alegerile din 2022, „fracţiunea Iudaismului Unificat al Torei nu a recomandat niciun deputat pentru formarea unui guvern” de data aceasta, a anunţat Preşedinţia israeliană la finalul discuţiilor, scrie News.

JUT, a cărui bază este constituită din evrei aşkenazi, cu rădăcini în Europa Centrală şi de Est, este unul dintre cele mai mari partide ultraortodoxe, alături de partidul Shas, care reprezintă evreii sefarazi, proveniţi din Africa de Nord şi din ţările arabe.

Aceste două formaţiuni se opun cu vehemenţă oricărei înrolări în armată a studenţilor religioşi, un subiect care stârneşte tensiuni în Israel, ţară angajată militar pe mai multe fronturi.

Netanyahu le-a susţinut eforturile în acest sens în ultimii ani, dar eşecul său de a promova o lege care să consacre definitiv scutirea de la serviciul militar a nemulţumit formaţiunile ultraortodoxe.

„Vrem ca, în orice guvern care va fi format, prima măsură sau cea imediată să fie reglementarea statutului celor care studiază Tora”, a declarat deputatul Isaac Pindrus, membru al JUT, la întâlnirea cu Herzog de joi.

Această decizie de a nu-l susţine pe Netanyahu sporeşte şansele ca Eisenkot să fie însărcinat de preşedintele Herzog să formeze viitorul guvern.

Sunt necesari 61 de deputaţi pentru a obţine majoritatea în Knesset, parlamentul israelian. Săptămâna trecută, tabăra lui Netanyahu a obţinut 53 de locuri, faţă de 48 pentru blocul lui Eisenkot.

Odată cu abţinerea JUT de joi, numărul susţinătorilor preconizaţi pentru Netanyahu scade la 46, în timp ce Eisenkot, care a primit miercuri sprijinul listei arabe Raam, totalizează 56 de recomandări preconizate.

Dintre partidele care vor fi primite joi de preşedinte, doar Lista Unificată, principala formaţiune politică arabă cu 11 locuri, nu şi-a anunţat încă opţiunea.

Herzog, care vrea să încheie consultările joi seara, dar nu a exclus prelungirea acestora, are termen până pe 11 noiembrie pentru a-l desemna pe candidatul însărcinat cu formarea guvernului.

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