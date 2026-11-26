Richard Abou Zaki, juratul emisiunii „Chefi la cuțite”, a publicat pe TikTok un clip video în care vorbește, într-o notă amuzantă, despre câteva dintre obiceiurile și lucrurile pe care le asociază cu România.

Bucătarul, care s-a născut la Piatra Neamț și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți chefi români din străinătate, a făcut referire la mâncăruri tradiționale, palincă și chiar la colegul său de televiziune, Orlando Zaharia.

„Sunt din România, normal că mănânc ciorbă de burtă. Sunt din România, normal că mănânc colțul pâinii ca să mă iubească soacra. Sunt din România, normal că am o pungă de pungi în casă. Sunt din Români, normal că am o sticlă de apă în care țin palincă. Sunt din România, normal că îl iubesc pe Chef Orlando Zaharia”, spune Richard Abou Zaki în videoclipul publicat pe platforma TikTok.

Richard Abou Zaki, juratul emisiunii „Chefi la cuțite” Foto: Tiktok

Clipul face trimitere la obiceiuri și stereotipuri românești, prezentate cu umor de juratul de la „Chefi la cuțite”.

De la Piatra Neamț, la restaurantele cu stele Michelin din Italia

Richard Abou Zaki s-a născut la Piatra Neamț, într-o familie cu mamă româncă și tată libanez. A plecat în Italia împreună cu mama sa pe când avea cinci ani, iar pasiunea pentru gastronomie a început să se contureze încă din copilărie.

A lucrat în bucătării prestigioase, inclusiv la Osteria Francescana, restaurantul celebrului chef Massimo Bottura. La numai 23 de ani a obținut o stea Michelin, devenind primul român care a primit această distincție în Italia.

Restaurantul său a păstrat steaua Michelin timp de cinci ani consecutivi, performanță pe care bucătarul a marcat-o în noiembrie 2026. Acesta a explicat că menținerea distincției presupune „aceeași ambiție, creativitate și disciplină în fiecare zi”.

„Să obții o stea Michelin este extraordinar, dar să o menții an de an este o provocare și mai mare. Înseamnă să performezi în fiecare zi, să lucrezi sub presiune, să ai mereu aceeași ambiție, energie și creativitate. Să nu te mulțumești niciodată cu ceea ce ai realizat și să îți dorești mereu să devii mai bun”, a transmis Richard Abou Zaki.

În România, Richard Abou Zaki este cunoscut mai ales ca jurat al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Recent, chef-ul și-a lansat și volumul „Richard’s Table”, o carte de bucate care cuprinde 50 de rețete și care a devenit disponibilă în librăriile din România începând cu 23 noiembrie.