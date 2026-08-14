 SUA și Japonia provoacă dominația Chinei, extrăgând metale rare de pe fundul oceanului. Cele două state plănuiesc extracția la o adâncime de 6 kilometri | adevarul.ro
search
Vineri, 14 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA și Japonia provoacă dominația Chinei, extrăgând metale rare de pe fundul oceanului. Cele două state plănuiesc extracția la o adâncime de 6 kilometri

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Statele Unite ale Americii și Japonia negociază demararea extracției de metale rare de pe fundul oceanului, în apropierea insulei Minami-Torishima, situată în cel mai estic punct al Japoniei. Potrivit planurilor citate de Bloomberg, aceasta ar urma să devină cea mai adâncă mină subacvatică din lume.

Insula Minami-Torishim
Insula Minami-Torishim/FOTO:X

Potrivit sursei citate, este vorba despre rezerve uriașe — peste 16 milioane de tone de metale rare, folosite în producția de vehicule electrice, semiconductori, magneți de mare putere și echipamente militare. Rezervele de ytriu identificate în zonă, de exemplu, ar fi suficiente pentru a acoperi cererea mondială timp de 780 de ani.

Dacă planurile celor două țări vor fi puse în aplicare, acest lucru ar permite crearea unui lanț de aprovizionare integrat, de la extracție până la producția de magneți de foarte mare putere. La rândul său, acest fapt ar putea contribui la contracararea influenței dominante a Chinei, care controlează, în prezent, aproximativ 90% din aprovizionarea mondială cu metale rare.

Proiectul ridică, însă, o serie de provocări tehnologice pentru dezvoltatori. Zăcămintele se află la o adâncime de aproximativ șase kilometri sub suprafața oceanului, acolo unde presiunea depășește de sute de ori presiunea atmosferică. În plus, deocamdată se știe foarte puțin despre impactul pe care l-ar putea avea extracția comercială asupra organismelor vii care trăiesc la o asemenea adâncime.

Până în prezent, cercetările în această zonă au fost realizate de Japonia, însă mai multe companii americane și-au manifestat deja interesul pentru o eventuală colaborare, printre acestea numărându-se Deep Reach Technology, companie care deține brevete pentru tehnologii de forare la mare adâncime.

Totodată, pentru luna februarie 2027 este planificată o extracție experimentală la scară largă, în ocean, iar elaborarea unui plan de comercializare a proiectului ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028.

În ultimele decenii, producția multor resurse minerale s-a concentrat tot mai mult în jurul unui număr redus de state. Această tendință reflectă schimbările înregistrate la nivelul cererii globale de materiale, avantajele comparative în producție (precum fabricarea aluminiului folosind energie electrică ieftină în Emiratele Arabe Unite) sau politicile guvernamentale menite să asigure securitatea aprovizionării la nivel intern (cum ar fi furnizarea unor materiale strategice, precum beriliul, către Statele Unite). Una dintre cele mai vizibile schimbări la nivel global este creșterea producției de resurse minerale în China — aspect discutat pe larg în analiza intitulată „Dependența de metale rare”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
digi24.ro
image
David Popovici, campion european la 200 m liber. Românul a reușit o performanță unică în istoria Campionatelor Europene
stirileprotv.ro
image
Datele Eurostat, devastatoare pentru Guvernul Bolojan. Când a preluat guvernarea, România avea una dintre cele mai mari creșteri economice din UE. La un an de mandat, a ajuns în „topul european al rușinii”. Ce țară mai este în recesiune, alături de România
gandul.ro
image
„2,5 milioane de euro în doar jumătate de zi”. Bogdan Ivan îl pune la zid pe Bolojan
mediafax.ro
image
Emil Hossu Longin, poză fabuloasă alături de David Popovici: „O minune!”. Update
fanatik.ro
image
Ucraina arată că încă poate ataca. 26 de localități și peste 600 de kilometri pătrați recuceriți într-o ofensivă analizată de ISW
libertatea.ro
image
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
digi24.ro
image
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
gsp.ro
image
David Popovici nu s-a ferit, după ce a devenit unic în istorie: ”Un cuvânt dur, dar trebuie să-i detești din tot sufletul”
digisport.ro
image
Merită sau nu o vacanță la Marea Neagră? Părerile românilor sunt împărțite: „Mai bine stau acasă”
click.ro
image
Mărturia șoferului care a ucis doi pietoni la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”. A refuzat internarea pentru că „nu merită tratat”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Cronica unei tragedii aşteptate. Ce au descoperit poliţiştii despre şoferul din Braşov care a ucis doi oameni
observatornews.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Prosumatorii pot câștiga mai mult din energia stocată. Intervalul în care fiecare kWh valorează cu 0,40 lei în plus
playtech.ro
image
David Popovici a mai luat un premiu la Paris, imediat după aurul de la 200 de metri! Cum a reacționat campionul român când a aflat vestea
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
”Statele Unite, în șoc”: Americanii acuză că Donald Trump e în spatele celei mai mari afaceri din istorie
digisport.ro
image
Turcia are și o altă față. Locurile spectaculoase de la Marea Neagră unde poți avea parte de o vacanță liniștită
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Putin dă toate planurile peste cap. Rusia amenință din nou cu un război brutal
mediaflux.ro
image
David Popovici, destăinuiri dureroase „Un membru al familiei se confruntă cu dependența de droguri” + Drumul de la copilul agresat de antrenoare la campionul olimpic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
click.ro
image
Coșmar pentru pasagerii unui zbor Ryanair. Oamenii au leșinat și au vomitat după ce au stat blocați în avion
click.ro
image
Anca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți”
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 14-20 august: zodia care trebuie să fie atentă la bani și investiții
image
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian