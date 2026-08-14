SUA și Japonia provoacă dominația Chinei, extrăgând metale rare de pe fundul oceanului. Cele două state plănuiesc extracția la o adâncime de 6 kilometri

Statele Unite ale Americii și Japonia negociază demararea extracției de metale rare de pe fundul oceanului, în apropierea insulei Minami-Torishima, situată în cel mai estic punct al Japoniei. Potrivit planurilor citate de Bloomberg, aceasta ar urma să devină cea mai adâncă mină subacvatică din lume.

Potrivit sursei citate, este vorba despre rezerve uriașe — peste 16 milioane de tone de metale rare, folosite în producția de vehicule electrice, semiconductori, magneți de mare putere și echipamente militare. Rezervele de ytriu identificate în zonă, de exemplu, ar fi suficiente pentru a acoperi cererea mondială timp de 780 de ani.

Dacă planurile celor două țări vor fi puse în aplicare, acest lucru ar permite crearea unui lanț de aprovizionare integrat, de la extracție până la producția de magneți de foarte mare putere. La rândul său, acest fapt ar putea contribui la contracararea influenței dominante a Chinei, care controlează, în prezent, aproximativ 90% din aprovizionarea mondială cu metale rare.

Proiectul ridică, însă, o serie de provocări tehnologice pentru dezvoltatori. Zăcămintele se află la o adâncime de aproximativ șase kilometri sub suprafața oceanului, acolo unde presiunea depășește de sute de ori presiunea atmosferică. În plus, deocamdată se știe foarte puțin despre impactul pe care l-ar putea avea extracția comercială asupra organismelor vii care trăiesc la o asemenea adâncime.

Până în prezent, cercetările în această zonă au fost realizate de Japonia, însă mai multe companii americane și-au manifestat deja interesul pentru o eventuală colaborare, printre acestea numărându-se Deep Reach Technology, companie care deține brevete pentru tehnologii de forare la mare adâncime.

Totodată, pentru luna februarie 2027 este planificată o extracție experimentală la scară largă, în ocean, iar elaborarea unui plan de comercializare a proiectului ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028.

În ultimele decenii, producția multor resurse minerale s-a concentrat tot mai mult în jurul unui număr redus de state. Această tendință reflectă schimbările înregistrate la nivelul cererii globale de materiale, avantajele comparative în producție (precum fabricarea aluminiului folosind energie electrică ieftină în Emiratele Arabe Unite) sau politicile guvernamentale menite să asigure securitatea aprovizionării la nivel intern (cum ar fi furnizarea unor materiale strategice, precum beriliul, către Statele Unite). Una dintre cele mai vizibile schimbări la nivel global este creșterea producției de resurse minerale în China — aspect discutat pe larg în analiza intitulată „Dependența de metale rare”.