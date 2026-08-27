 Cum s-a produs dezastrul din Nepal: prăbușirea unui ghețar a declanșat o viitură care a distrus sate întregi | adevarul.ro
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Video Cum s-a produs dezastrul din Nepal: prăbușirea unui ghețar a declanșat o viitură care a distrus sate întregi

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Operațiunile de căutare și salvare continuă în Nepal, după inundațiile și alunecările masive de teren care au lovit regiunea de graniță cu Tibetul. Viiturile au măturat sate întregi și au lăsat în urmă zone acoperite de noroi, în unele locuri acesta ajungând până la brâu. Analiza imaginilor din satelit confirmă ipoteza specialiștilor: dezastrul care a măturat totul în cale a fost declanșat de prăbușirea masivă a unui ghețar.

Simulare AI cu modul în care s-a format viitura

Imaginile captate de compania Planet Labs arată că un fragment uriaș dintr-un ghețar situat la o altitudine de peste 1.200 de metri a cedat. O suprafață de circa 200.000 de metri pătrați de gheață (echivalentul a 25 de terenuri de fotbal) s-a desprins și s-a prăbușit în vale.

Procesul a pulverizat masivul de gheață în bucăți mici, eliberând o cantitate enormă de apă, noroi și pietriș direct în râul Lhende. Unda de șoc și masa de pământ dislocată au generat un impact atât de puternic încât a fost înregistrat de seismologi ca un seism de intensitate 5,2.

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Foto: Planet Labs

Efectele prăbușirii s-au propagat extrem de rapid. În numai 10 minute de la avalanșa inițială, o viitură colosală alcătuită din apă, noroi și bucăți de gheață a măturat punctul de frontieră dintre Nepal și China, înghițind clădiri și oameni. Viteza cu care s-a deplasat masa destructivă a făcut imposibilă evacuarea la timp, chiar dacă ar fi existat sisteme de alertă timpurie.

Experții consultați de The Washington Post explică faptul că topirea rapidă a zăpezii din ultimele zile ar fi putut infiltra apă sub masa de gheață, înlesnind alunecarea ghețarului de pe munte.

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Foto: Al Jazeera

Armata nepaleză a fost mobilizată pentru operațiunile de salvare. Militarii încearcă să găsească supraviețuitori și îi transportă pe cei rămași izolați către zone sigure. Imaginile surprinse în timpul intervențiilor arată oameni scoși din noroi și transportați în spate de echipele de salvare.

Potrivit celui mai recent bilanț, 359 de persoane au murit, iar alte aproximativ 800 sunt date dispărute. Autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție ajung în zonele cele mai afectate, potrivit CNN

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Bilanț dramatic în Nepal după inundațiile devastatoare.
Bilanț dramatic în Nepal după inundațiile devastatoare. Foto: Captură Video CNN

Imaginile din satelit arată amploarea dezastrului

La o zi după producerea dezastrului au fost făcute publice și imagini din satelit care surprind amploarea distrugerilor. Zone întregi au fost acoperite de apă, noroi și materiale aduse de viituri, iar numeroase localități au fost grav afectate.

Serviciul de Studii Geologice al SUA (USGS) a transmis că inundația devastatoare ar fi fost provocată de „prăbușirea unui ghețar”. Imaginile aeriene distribuite pe rețelele sociale surprind, de asemenea, zona în care ghețarul s-ar fi prăbușit și cantitățile uriașe de apă și materiale care au fost antrenate spre vale.

Cercetătorii încearcă acum să stabilească exact succesiunea evenimentelor. Ei vor analiza imaginile satelitare pentru a identifica locul producerii alunecării de teren, pentru a determina dacă lacuri glaciare s-au golit brusc și dacă anumite cursuri de apă au fost blocate. Vor fi analizate și datele privind precipitațiile înregistrate în ultima perioadă.

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O cantitate uriașă de pământ, pietre și alte materiale a fost purtată cu viteză către localitățile din nordul Nepalului, inclusiv către zone cunoscute și frecventate de alpiniști și pelerini.

Regiunea afectată se află la aproximativ 64 de kilometri nord de capitala Nepalului, Kathmandu, în apropierea graniței cu regiunea autonomă Tibet a Chinei.

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