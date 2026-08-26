 Xi Jinping își mută atenția spre Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Ce urmărește China într-o lume în schimbare | adevarul.ro
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Xi Jinping își mută atenția spre Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Ce urmărește China într-o lume în schimbare

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Președintele chinez Xi Jinping va participa, în perioada 30 august–3 septembrie, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Bișkek și va efectua vizite de stat în Kârgâzstan și Egipt. Turneul îl va duce din centrul Asiei până în Orientul Mijlociu, într-un moment în care războiul dintre SUA și Iran schimbă echilibrele geopolitice și energetice ale regiunii.

Președintele Chinei, Xi Jinping
Xi Jinping va participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Bișkek Foto: Shutterstock

Xi Jinping va participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, care va avea loc la Bișkek, în Kârgâzstan. Liderul chinez va discuta cu ceilalți participanți despre aprofundarea cooperării și despre principalele probleme internaționale și regionale, scrie Reuters.

În timpul vizitei în Kârgâzstan, Xi Jinping se va întâlni cu președintele Sadyr Japarov și va participa la mai multe evenimente oficiale.

Organizația de Cooperare de la Shanghai reunește China, Rusia, India, Iran, Pakistan și state din Asia Centrală și reprezintă unul dintre principalele formate multilaterale în care Beijingul și Moscova cooperează cu puteri regionale din Asia.

Summitul de la Bișkek are loc într-un moment în care relațiile dintre marile puteri sunt marcate de războiul din Orientul Mijlociu, tensiunile comerciale și competiția pentru influență în Asia.

De ce este importantă Asia Centrală pentru China

Kârgâzstanul se află într-o regiune strategică pentru China, la intersecția dintre China, Rusia, Iran și restul Asiei Centrale.

Pentru Beijing, relațiile cu statele din Asia Centrală au o importanță economică și strategică tot mai mare. Regiunea este importantă pentru infrastructură, comerț, energie și rutele de transport care leagă China de Europa și Orientul Mijlociu.

În ultimii ani, China și-a consolidat relațiile cu statele din regiune prin investiții și proiecte de infrastructură, iar Asia Centrală a devenit una dintre zonele în care Beijingul încearcă să-și extindă influența economică și diplomatică.

Turneul lui Xi are loc și în contextul unei relații complexe între China și Rusia. Cele două țări cooperează strâns, însă China are propriile interese în Asia Centrală, o regiune în care Moscova a avut tradițional o influență importantă.

De la Bișkek la Cairo

După Kârgâzstan, Xi Jinping va merge în Egipt, unde va avea întâlniri cu președintele Abdel Fattah al-Sisi. Este prima vizită de stat a liderului chinez în Egipt din ultimii zece ani.

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Beijingul și Cairo urmează să discute relațiile bilaterale, precum și probleme internaționale și regionale de interes comun.

Egiptul ocupă o poziție strategică în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, iar Canalul Suez reprezintă una dintre principalele rute comerciale dintre Asia și Europa.

Pentru China, relația cu Egiptul are astfel atât o componentă diplomatică, cât și una economică și comercială.

China își consolidează poziția în Orientul Mijlociu

Vizita lui Xi la Cairo vine după o perioadă în care China și-a extins rolul diplomatic în Orientul Mijlociu.

Beijingul a încercat în ultimii ani să se prezinte drept un actor capabil să mențină relații cu state aflate în tabere diferite și să susțină soluționarea conflictelor prin dialog.

În contextul actualului război dintre SUA și Iran, această poziționare capătă o importanță suplimentară. Iranul este membru al Organizației de Cooperare de la Shanghai, ceea ce leagă indirect cele două etape ale turneului lui Xi: summitul de la Bișkek și vizita din Egipt.

Potrivit Al Jazeera, vizita lui Xi în Kârgâzstan și Egipt are loc într-un moment în care Beijingul își consolidează relațiile cu statele din regiune.

Un turneu între două regiuni strategice

Traseul lui Xi Jinping este relevant prin succesiunea celor două destinații.

Prima oprire este în Asia Centrală, unde China își consolidează relațiile cu statele aflate pe rutele comerciale dintre Asia și Europa. A doua este în Egipt, una dintre principalele puteri ale lumii arabe și un nod esențial pentru comerțul dintre Asia, Europa și Orientul Mijlociu.

Turneul are loc și înaintea summitului BRICS programat în India în septembrie. Xi Jinping este așteptat să participe la reuniunea de la New Delhi, ceea ce ar adăuga o nouă etapă eforturilor Beijingului de a-și consolida relațiile cu marile economii emergente.

Pentru China, succesiunea acestor întâlniri oferă ocazia de a-și promova relațiile cu statele din Asia, Orientul Mijlociu și Sudul Global într-o perioadă în care relația cu Statele Unite rămâne marcată de rivalitate strategică și tensiuni comerciale.

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