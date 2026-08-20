 A cumpărat cea mai ieftină mașină nouă și a rămas uimit când a văzut cum arată în comparație cu pozele | adevarul.ro
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Video A cumpărat cea mai ieftină mașină nouă și a rămas uimit când a văzut cum arată în comparație cu pozele

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Un YouTuber din Utah a decis să cumpere din China ceea ce este prezentat drept cea mai ieftină mașină nouă din lume. Când vehiculul electric a ajuns la el, a fost surprins să constate că este chiar mai mic decât părea în fotografii.

Mașina, un Chang Li, a fost descărcată dintr-un camion de dimensiuni mari. „Trebuie să spun că este chiar mai mică decât pare în fotografii”, a remarcat YouTuberul HeavyDSparks.

În ciuda dimensiunilor reduse și a senzației că este puțin fragilă, mașina s-a dovedit destul de solidă. „Acesta este un vehicul bine construit, nu este o glumă”, a spus el în videoclip.

Chang Li este prezentată drept cea mai ieftină mașină nouă din lume și ar costa aproximativ 3.800 de dolari, compania care se ocupă de import suportând costurile aferente importului.

Vehiculul nu respectă standardele necesare pentru a fi utilizat legal în SUA FOTO Captură video
Vehiculul nu respectă standardele necesare pentru a fi utilizat legal în SUA FOTO Captură video

Totuși, vehiculul nu respectă standardele necesare pentru a fi utilizat legal în Statele Unite, scrie site-ul auto Supercar Blondie.

„Pentru a aduce acest vehicul la standardele din SUA, veți avea nevoie de un motor mai mare”, a spus unul dintre bărbații care au livrat mașina.

Testul care a scos la iveală limitele mașinii

YouTuberul a decis să testeze mașina electrică și să îi aducă mai multe modificări. A montat două generatoare pe Chang Li, atât pentru a-i crește autonomia, cât și pentru a testa timpul necesar pentru a ajunge de la 0 la 60, considerând că testul ar fi putut consuma rapid bateria.

masina
Youtuberul a comandat mașina de pe internet FOTO captură video

În cele din urmă, vehiculul electric s-a dovedit a fi doar cu un pas peste un vehicul de tip golf cart. Mașina s-a simțit lentă, iar modificările nu au schimbat radical performanțele acesteia.

Totuși, prețul redus trebuie luat în calcul. Pentru mai puțin de 4.000 de dolari, Chang Li poate transporta șoferul, un pasager și câteva lucruri, deși spațiul disponibil pentru obiecte este redus.

În aceste condiții, mașina oferă o modalitate ieftină de a transporta persoane și câteva lucruri dintr-un punct în altul.

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