Locuitorii unei insule izolate din Coreea de Sud au fost avertizați să se adăpostească marți dimineață, după ce mai multe aeronave militare rusești s-au apropiat periculos de spațiul aerian sud-coreean. Armata a emis o alertă preventivă, anticipând o posibilă încălcare a acestuia.

Avioane rusești s-au apropiat periculos de Coreea de Sud Foto: Shutterstock

Statul Major Întrunit al Coreei de Sud (JCS) a anunțat că aeronavele rusești au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a țării, deasupra Mării Japoniei, cunoscută în Coreea de Sud drept Marea de Est, și s-au apropiat de insula Ulleungdo, potrivit The Guardian.

Autoritățile nu au precizat câte aeronave rusești au fost implicate în incident. Forțele aeriene sud-coreene au ridicat însă avioane de luptă de la sol, înainte ca aeronavele rusești să părăsească zona.

Purtătorul de cuvânt al JCS, Jang Do-young, a declarat că avioanele s-au apropiat „până în punctul imediat anterior încălcării spațiului aerian al insulei Ulleungdo”. El a explicat că, având în vedere viteza foarte mare cu care se deplasează aeronavele militare, armata a anticipat o posibilă încălcare a spațiului aerian.

Alerta a fost emisă preventiv, pentru protejarea populației, a precizat oficialul.

Mesaj de evacuare transmis pe telefoanele locuitorilor. Sirenele au răsunat pe insulă

Ministerul de Interne a transmis alerta de urgență la ora 7:52, adresându-se locuitorilor insulei Ulleungdo, o insulă vulcanică situată la aproximativ 120 de kilometri de coasta de est a Coreei de Sud, unde trăiesc circa 8.700 de persoane.

Mesajul le cerea oamenilor să se adăpostească. Versiunea în limba engleză a avertizării conținea mesajul: „EVACUARE, ATAC AERIAN”.

Transmisiunile televizate au fost întrerupte de avertizări afișate pe ecran, prin care locuitorii erau îndemnați să se pregătească pentru evacuarea într-un adăpost subteran din apropiere și să urmărească informațiile transmise la televizor. Alerta a fost ridicată la ora 7:55.

Pe insulă au răsunat sirenele, iar locuitorii au relatat că au auzit zgomotul avioanelor de vânătoare.

Jeong Hae-seung, în vârstă de 41 de ani, care lucra pe un șantier de construcții, a declarat pentru publicația Hankyoreh că a ieșit imediat din clădire în momentul în care a primit mesajul.

„Am ieșit afară întrebându-mă ce se întâmplă, iar difuzarea de protecție civilă era pornită, dar nu reușeam să înțeleg ce spunea”, a povestit acesta.

Baek Un-bae, un locuitor al insulei, a declarat pentru postul de televiziune YTN că un localnic în vârstă l-a sunat pentru a-l întreba dacă a izbucnit războiul.

„Persoanele în vârstă nu au acces la mass-media, așa că tot ce aud este avertizarea transmisă prin difuzoare și sunt atât de alarmate încât nu știu ce să facă”, a spus el.

Alți locuitori au afirmat că nu au auzit deloc sirenele, deoarece aveau ferestrele închise din cauza frigului și a vântului puternic.

Autoritățile au transmis din greșeală un al doilea mesaj despre o presupusă aeronavă nord-coreeană

Un al doilea mesaj de avertizare, transmis de provincia Gyeongsang de Nord, în administrarea căreia se află insula Ulleungdo, anunța că un obiect zburător „presupus a fi o aeronavă nord-coreeană” a părăsit zona de pericol.

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Ulterior, autoritățile provinciale au explicat că mesajul fusese transmis din greșeală. Acestea au folosit în mod eronat formularea din mesajele standard destinate exercițiilor de rutină, modificând doar ora transmiterii.

Jang Do-young a descris alerta drept un eveniment neobișnuit, însă a precizat că nu poate confirma dacă a fost prima de acest fel.

Al patrulea incident de acest tip din 2026. Rusia nu recunoaște zona de identificare aeriană

Incidentul de marți reprezintă a patra pătrundere cunoscută a unor aeronave militare rusești în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud în acest an și a doua într-un interval de o săptămână.

O zonă de identificare a apărării aeriene nu face parte din spațiul aerian suveran al unui stat. Țările instituie astfel de zone în afara propriului spațiu aerian pentru a putea identifica din timp aeronavele militare care se apropie de teritoriul lor.

Deși transmiterea în avans a unui plan de zbor reprezintă o practică internațională, intrarea într-o zonă de identificare fără notificare prealabilă nu constituie, în sine, o încălcare a dreptului internațional.

Rusia susține că zona de identificare aeriană instituită de Coreea de Sud nu are temei în dreptul internațional și nu recunoaște autoritatea Seulului asupra acesteia. Moscova a trimis în repetate rânduri aeronave în zonă fără notificare prealabilă.

Potrivit datelor prezentate Parlamentului sud-coreean, în cei cinci ani până în 2024 au fost înregistrate aproximativ 60 de intrări ale aeronavelor rusești în zonă fără notificare prealabilă. În cazul aeronavelor chinezești, numărul a fost de aproximativ 430.

În martie 2025, Seulul l-a convocat anterior pe atașatul militar rus, după ce aeronave rusești au intrat de opt ori în zona de identificare aeriană într-un interval de 10 zile.

La momentul respectiv, fusese prima convocare de acest fel după incidentul din 2019, când o aeronavă militară rusă a încălcat spațiul aerian sud-coreean, iar avioanele de luptă ale Coreei de Sud au tras focuri de avertisment.