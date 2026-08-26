 Mai multe aeronave militare rusești au pătruns în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud. Avioane de vânătoare, mobilizate pentru monitorizare | adevarul.ro
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Mai multe aeronave militare rusești au pătruns în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud. Avioane de vânătoare, mobilizate pentru monitorizare

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Coreea de Sud a mobilizat avioane de vânătoare după ce mai multe aeronave militare ruse au pătruns, marți, în zona de identificare a apărării aeriene a țării. Incidentul a avut loc deasupra Mării Japoniei, iar autoritățile de la Seul au precizat că aeronavele ruse nu au încălcat spațiul aerian sud-coreean.

Mai multe aeronave militare ruse au pătruns în spațiul Coreei de Sud.
Mai multe aeronave militare ruse au pătruns în spațiul Coreei de Sud. Foto: X/@AviationNews

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a anunțat miercuri că armata a detectat aeronavele după intrarea acestora în zona de identificare a apărării aeriene, cunoscută sub abrevierea ZIDA. Forțele aeriene au trimis avioane de vânătoare pentru a monitoriza situația și pentru a putea interveni în cazul în care ar fi apărut o amenințare, notează Korea Times.

Potrivit autorităților sud-coreene, aeronavele militare ruse au intrat în ZIDA și au părăsit ulterior zona fără să pătrundă în spațiul aerian suveran al Coreei de Sud.

Ce este zona de identificare a apărării aeriene

Zona de identificare a apărării aeriene este o regiune tampon stabilită în afara spațiului aerian suveran al unei țări. Aeronavele străine care intră într-o astfel de zonă sunt, în mod obișnuit, obligate să se identifice din motive de securitate.

Intrarea într-o ZIDA nu reprezintă, în sine, o încălcare a spațiului aerian al unei țări. De regulă, aeronavele militare informează autoritățile statului respectiv înainte de a pătrunde într-o astfel de zonă, însă notificarea nu este o obligație prevăzută de dreptul internațional.

Incident similar în luna iunie

Incidentul de marți nu este unul izolat. În luna iunie, peste zece aeronave militare chineze și ruse au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud, fără să intre în spațiul aerian al țării.

La acel moment, Beijingul a susținut că aeronavele chineze și ruse participau la o „patrulă aeriană strategică” desfășurată deasupra Mării Japoniei, a Mării Chinei de Est și în partea vestică a Oceanului Pacific.

Moscova a afirmat, la rândul său, că operațiunea făcea parte din planurile obișnuite de cooperare militară dintre Rusia și China și că nu era îndreptată împotriva vreunei țări terțe.

Seulul a protestat atunci pe lângă Moscova și Beijing și a cerut ca astfel de incidente să nu se mai repete.

Noul incident riscă să amplifice preocupările Coreei de Sud privind activitatea militară aeriană desfășurată de Rusia și China în apropierea teritoriului său, într-un context regional marcat de tensiuni și de intensificarea cooperării militare dintre Beijing și Moscova.

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