Ministra Mediului, Natalia Intotero, a fost prezentată drept „Natalia Intertoto” la un eveniment desfășurat la Dacia Mioveni. Liderul Sindicatului Autoturisme Dacia i-a pronunțat greșit numele chiar în momentul în care o invita la microfon.

Înainte de a-i oferi cuvântul, sindicalistul a făcut referire la programul încărcat al ministrei. În continuarea prezentării, numele acesteia a căpătat o sonoritate familiară iubitorilor de fotbal.

„Știm că doamna ministru are un program foarte încărcat și, în deschidere, o s-o invit la microfon pe doamna ministru al Mediului, doamna Natalia Intertoto. Vă rog! Aveți cuvântul”, a spus liderul Sindicatului Autoturisme Dacia.

Ce a fost Cupa UEFA Intertoto

Numele Intertoto rostit de sindicalist amintește de Cupa UEFA Intertoto, competiție europeană intercluburi organizată sub egida UEFA între 1995 și 2008. Turneul se disputa vara și oferea echipelor participante o cale suplimentară de acces în Cupa UEFA.

Ultima ediție a avut loc în 2008, înaintea reorganizării competițiilor europene din sezonul 2009–2010. SC Braga a fost desemnată câștigătoarea generală: formația portugheză a ajuns cel mai departe în Cupa UEFA dintre cele 11 echipe care obținuseră calificarea prin Intertoto, potrivit UEFA.