Alertă în apropierea Insulei Șerpilor. Două ținte aeriene, detectate de radarele MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis duminică, 8 noiembrie, că sistemele radar au detectat două ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei. Două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

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„Duminică, 8 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei”, transmite MApN într-un comunicat.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a cerut IGSU să alerteze populația din estul județului Tulcea, iar la ora 14:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ținta a dispărut de pe radar la est de Sulina.

Ulterior, MApN a anunțat detectarea unei noi ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor, la aproximativ 55 de kilometri vest de aceasta, și ridicarea de la sol a două elicoptere NH-90 spaniole de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.