Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea scădea cu aproximativ 10% de la 1 aprilie 2027, potrivit estimării ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, prezentate de Adevărul Financiar. Scenariul se bazează pe creșterea ofertei de gaze din România și din regiune, dar nu reprezintă o reducere deja stabilită.

Gazele pentru populație s-ar putea ieftini cu 10% din aprilie 2027 Foto: OMV Petrom

Volumele suplimentare ar putea intensifica concurența dintre furnizori și ar putea pune presiune asupra prețurilor. Pentru consumatori, rezultatul va depinde însă atât de cantitățile efectiv disponibile, cât și de cerere și de condițiile în care gazele sunt comercializate.

Neptun Deep: calendarul producției contează

Unul dintre proiectele pe care se sprijină perspectiva unei oferte mai mari este Neptun Deep, dezvoltat în Marea Neagră de OMV Petrom și Romgaz. Potrivit sursei citate, în prima jumătate a anului 2027 ar urma etapa de pornire și calibrare a sondelor, iar volumele utilizabile vor deveni mai clare în a doua parte a anului.

Prin urmare, estimarea unei ieftiniri din aprilie trebuie separată de calendarul în care noile cantități de gaze vor ajunge efectiv pe piață. Mai multă producție internă nu înseamnă automat un preț mai mic pentru fiecare consumator.

Ce influențează prețul din factură

Costul gazului este doar una dintre componentele sumei plătite de populație. La prețul final contribuie transportul, distribuția, tarifele reglementate, taxele și marjele furnizorilor. Totodată, necesarul de importuri menține legătura cu evoluțiile piețelor regionale, arată Adevărul Financiar.

O scădere pe piața angro nu se transmite neapărat imediat sau în aceeași proporție în facturi. Contează regulile de calcul al prețului final și momentul în care furnizorii includ costurile mai mici în ofertele pentru clienți.

Ce ar urma după mecanismul actual de sprijin

Potrivit aceleiași surse, mecanismul tranzitoriu aplicabil consumatorilor casnici este valabil până la 31 martie 2027. Ministrul Energiei ia în calcul o tranziție și după această dată, astfel încât trecerea la o piață liberalizată să nu provoace creșteri bruște ale facturilor.

Forma finală a măsurilor rămâne de stabilit. În aceste condiții, o posibilă ieftinire cu 10% nu trebuie confundată nici cu o garanție privind facturile viitoare, nici cu eliminarea completă a mecanismelor administrative de la 1 aprilie 2027.