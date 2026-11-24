Tadjikistanul a anunţat luni, 23 noiembrie, că se retrage oficial din Curtea Penală Internaţională (CPI), demers întreprins vineri în ziua vizitei la Duşanbe a preşedintelui rus Vladimir Putin.

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Duşanbe a publicat luni notificarea retragerii sale către secretarul general al ONU, pe care o transmisese vineri. Retragerea urmează să intre în vigoare în decurs de un an, scrie Agerpres.

„Preşedinţia regretă aceste dezvoltări. Deciziile luate de state părţi de a se retrage din Statutul de la Roma riscă să compromită căutarea colectivă a justiţiei şi să slăbească eforturile mondiale vizând să pună capăt impunităţii”, a indicat CPI luni într-un comunicat.

Președintele Chinei, Xi Jinping, cel al SUA, Donald Trump, și Vladimir Putin au cerut, printr-o declarație comună, ca CPI să nu-și depășească atribuțiile.

A doua zi, Putin a vizitat Tadjikistanul, stat care a semnat Statutul de la Roma în 1998 și l-a ratificat în 2000.

În 2023, CPI a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus, acuzat de crime de război comise în Ucraina.

„Astăzi, 17 martie 2023, Camera preliminară II a Curţii Penale Internaţionale a emis mandate de arestare împotriva a două persoane în legătură cu situaţia din Ucraina: dl. Vladimir Vladimirovici Putin şi dna Maria Alekseievna Lvova-Belova”, comisarul prezidenţial pentru drepturile copilului în Rusia, a precizat CPI într-un comunicat.

Curtea a declarat la acea vreme că președintele rus „este presupus responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a populației (copii) și cea de transfer ilegal de populație (copii) din zonele ocupate ale Ucrainei în Federația Rusă”.

Moscova a negat acuzațiile de crime de război de când a invadat Ucraina, în februarie 2022.

Vladimir Putin a semnat în 2016 un ordin privind retragerea Rusiei din Curtea Penală Internaţională.