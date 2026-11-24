FC Botoșani începe căutările pentru un nou antrenor, după ce Valeriu Iftime a decis să pună capăt celui de-al treilea mandat al lui Marius Croitoru.

Marius Croitoru s-a despărțit de FC Botoșani Foto: Sportpictures

Clubul moldovean a făcut publică despărțirea marți, 24 noiembrie, la un an și două zile de la revenirea tehnicianului în funcție.

Croitoru preluase din nou echipa în martie 2026

Parcursul santrenorului din ultimele luni nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Picătura care a umplut paharul a fost egalul spectaculos cu FC Voluntari, 3-3. Deși Botoșani a intrat la cabine cu un avantaj de trei goluri, adversarii au revenit în partea a doua și au smuls remiza.

Eșecul de a păstra un rezultat care părea deja asigurat a cântărit în decizia conducerii, iar colaborarea cu antrenorul de 46 de ani a fost încheiată oficial printr-un anunț publicat de club.

„Mulțumim, Marius Croitoru! FC Botoșani și antrenorul Marius Croitoru au reziliat înțelegerea contractuală în condiții amiabile. Alături de Marius Croitoru, și-a încetat relațiile contractuale și antrenorul secund, Codrin Mindirigiu. Vom reveni în perioada următoare cu precizări despre numirea unui nou antrenor principal și a eventualelor schimbări din staff-ul tehnic al FC Botoșani!”, a transmis Botoșani, pe rețelele de socializare.

Croitoru a revenit pe banca formației moldovene pe 10 martie, acesta aflându-se astfel la a treia experiență ca antrenor principal la FC Botoșani. Precedentele mandate au fost în perioada iunie 2019 - iunie 2022, respectiv iunie - august 2023.

Favorit pentru preluarea echipei este spaniolul Felip Ortiz

În vârstă de 49 de ani, Ortiz o pregătește din vara lui 2024 pe Inter d'Escaldes, din Andorra, și este varianta pe care patronul Valeriu Iftime o dorește pe banca tehnică. Ortiz este așteptat în România după meciul pe care formația andorrană îl va disputa joi, în Conference League, împotriva celor de la FC Copenhaga.

Schimbarea vine într-un moment complicat pentru moldoveni. FC Botoșani a ajuns la șase partide consecutive fără victorie și se află pe poziția a 12-a în SuperLiga, cu 16 puncte acumulate în 12 etape. Rezultatele slabe au dus la despărțirea de Marius Croitoru și la căutarea unui nou antrenor.