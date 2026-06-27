Zece aeronave militare chineze și ruse au intrat în zona de identificare aeriană a Coreei de Sud. Seulul a ridicat avioane de vânătoare

Coreea de Sud a anunțat sâmbătă că a trimis avioane de vânătoare pentru a intercepta peste zece aeronave militare chineze și ruse care au pătruns în zona sud‑coreeană de identificare aeriană (KADIZ). Autoritățile de la Seul au precizat că aparatele nu au încălcat spațiul aerian suveran, însă au intrat și au ieșit din KADIZ deasupra Mării Japoniei și în sudul Peninsulei Coreene.

Statul Major Interarme a transmis că forțele sud‑coreene au detectat din timp aeronavele și au ridicat avioane de vânătoare „pentru a preveni orice eventual incident”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Nu au fost oferite însă detalii suplimentare despre tipurile de aeronave implicate sau durata zborurilor.

Zona de identificare aeriană nu reprezintă spațiu aerian național, ci o zonă‑tampon în care statele solicită identificarea aeronavelor care se apropie, din motive de securitate.

Deși notificarea prealabilă este o practică internațională, aceasta nu este obligatorie.

China și Rusia nu au comentat incidentul.

Episodul vine după un alt zbor comun ruso‑chinez în decembrie, când nouă aeronave militare au survolat zone apropiate de Coreea de Sud și Japonia, determinând ambele țări să ridice de urgență avioane de vânătoare.

Atunci, Beijingul și Moscova au explicat operațiunea ca fiind parte a unor exerciții militare comune, inclusiv cu bombardiere strategice.