 Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Putin și Trump. Unde ar putea avea loc negocierile | adevarul.ro
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Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Putin și Trump. Unde ar putea avea loc negocierile

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Statele Unite analizează posibilitatea organizării unei întâlniri trilaterale cu liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Anunțul vine într-un moment tensionat al relațiilor dintre Washington și Kiev, după ce Trump a suspendat aplicarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. 

Volodimir Zelenski, președintele ucrainean
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean Foto: EPA-EFE

Potrivit declarațiilor lui Zelenski, citate de presa ucraineană, administrația americană ia în calcul mai multe variante pentru organizarea unei eventuale întâlniri între cei trei lideri. Printre locațiile posibile se numără Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. O altă opțiune ar fi o țară europeană, relatează Dialog.

Președintele ucrainean a făcut aceste precizări în cadrul unei conferințe online cu jurnaliștii.

Summitul G20 de la Miami, o posibilă ocazie pentru negocieri

O eventuală întâlnire trilaterală ar putea avea loc în timpul summitului G20, programat pentru 14 și 15 decembrie 2026, la Miami, în Statele Unite.

Prezența lui Vladimir Putin la reuniune nu este confirmată oficial. Kremlinul a transmis anterior că nu a fost luată o decizie privind participarea liderului rus la summit.

Locul negocierilor reprezintă, de asemenea, un obstacol. Moscova a respins posibilitatea unei întâlniri între Putin și Zelenski în afara capitalei Rusiei, în timp ce președintele ucrainean refuză să se deplaseze la Moscova pentru discuții.

În aceste condiții, organizarea unei întrevederi ar depinde de identificarea unei locații acceptate de toate părțile și de disponibilitatea celor trei lideri de a participa.

Trump a suspendat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Anunțul privind posibilele negocieri vine după ce Donald Trump a decis să suspende aplicarea unui amplu pachet de sancțiuni care viza economia rusă, deși legislația fusese adoptată de ambele camere ale Congresului american.

Într-un ordin executiv emis vineri, 16 octombrie, președintele SUA a renunțat la aplicarea mai multor sancțiuni, restricții și taxe prevăzute de noua legislație, invocând interesul național al Statelor Unite.

Pachetul legislativ, susținut în Congres de senatorul Lindsey Graham, urmărea să limiteze resursele financiare care susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Măsurile vizau oficiali și bănci rusești, precum și navele folosite pentru transportul petrolului și al altor produse energetice rusești.

Legislația prevedea, de asemenea, posibilitatea impunerii unor taxe vamale de până la 100% asupra principalilor importatori de petrol și gaze naturale din Rusia, în anumite condiții.

Decizia lui Trump a fost luată în contextul în care președintele american l-a criticat public pe Volodimir Zelenski, sugerând inclusiv că Ucraina ar avea nevoie de un nou lider.

Acordul privind motorina rusească a provocat controverse

Suspendarea sancțiunilor vine la scurt timp după ce Trump a anunțat un acord privind livrările de motorină din Rusia, prezentat drept o măsură menită să contribuie la reducerea prețurilor la energie.

Decizia a provocat reacții critice în Statele Unite. Mai mulți senatori americani, inclusiv republicani, i-au cerut președintelui să aplice sancțiunile prevăzute de legislația adoptată de Congres.

La rândul său, Volodimir Zelenski a avertizat că acordul privind motorina ar putea aduce noi venituri Rusiei, în timp ce Moscova continuă războiul împotriva Ucrainei.

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