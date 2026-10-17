 Trump a suspendat noile sancțiuni împotriva Rusiei, adoptate de Congres. Kremlinul jubilează | adevarul.ro
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Trump a suspendat noile sancțiuni împotriva Rusiei, adoptate de Congres. Kremlinul jubilează

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Donald Trump a suspendat un nou pachet de sancțiuni ample care viza economia rusă, declarând Congresului că suspendarea legislației adoptate de ambele camere a fost în interesul național.

Donald Trump și Vladimir Putin
Trump i-a făcut pe plac lui Putin Foto: Shutterstock

Într-un ordin executiv emis vineri, președintele SUA a declarat că renunță la numeroase sancțiuni, restricții și taxe impuse Rusiei, o mișcare care vine în contextul în care acesta l-a criticat public pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sugerând inclusiv că Ucraina are nevoie de un nou lider, scrie The Guardian.

Acțiunea a fost salutată de trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev, care a scris pe rețelele de socializare: „Suspendarea Legii Graham de către administrația Trump este un moment important și cu adevărat istoric”.

Trump a semnat legislația luna trecută, după ce Congresul a adoptat măsura într-un act de acord bipartizan rar întâlnit. Aceasta a urmărit să reducă mai rapid fluxul de resurse financiare care alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Legislația, al cărei principal susținător în Congres a fost regretatul senator Lindsey Graham, sancționează oficialii ruși, băncile și o flotă din umbră de petroliere care menține energia rusească în circulație. Ea urma să fie implementată în două zile.

De asemenea, acordul îi ordona lui Trump să impună tarife de până la 100% primilor cinci importatori de petrol sau gaze naturale rusești, cu excepția țărilor care importă mai puțin de 15% din exporturile de gaze naturale ale Rusiei și care au luat măsuri semnificative pentru a reduce aceste importuri.

Anunțul de vineri vine la o săptămână după ce Trump a declarat că SUA au fost de acord să cumpere motorină din Rusia pentru a încerca să reducă prețurile globale la energie, dând peste cap ani de presiuni americane și occidentale asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei.

Trump a declarat săptămâna trecută că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone metrice de motorină, urmate de încă 500.000 de tone în noiembrie și 1 milion de tone „imediat după aceea”. Rusia va livra încă 3 milioane de toneîntr-o perioadă scurtă de timp”, a scris el.

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