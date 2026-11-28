Ion Țiriac își extinde planurile de afaceri în domeniul imobiliar, dar pregătește și vânzarea unor proprietăți din București.

Ion Țiriac își extinde planurile de afaceri Foto: Profimedia

Omul de afaceri are mai multe terenuri și clădiri în Capitală și în zonele din apropiere, iar acum vrea să renunțe la două loturi de teren din estul orașului. Acestea se află pe Șoseaua Vergului și au împreună o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați.

Ion Țiriac scoate la vânzare două terenuri din București

Fosta fabrică Granitul, deschisă în 1947, a fost unul dintre producătorii importanți de materiale din beton pentru construcții în perioada comunistă. După privatizarea din 1998, activitatea industrială a fost oprită, iar compania a rămas cu venituri din închirierea fostei clădiri administrative.

Societatea în care Ion Țiriac deține indirect 89,5% din acțiuni a început demersurile pentru vânzarea celor două terenuri de pe Șoseaua Vergului. Următorul pas este stabilirea valorii proprietăților cu ajutorul unui evaluator, după care vor fi discutate ofertele primite de la potențialii cumpărători. Decizia finală va aparține acționarilor, care trebuie să aprobe tranzacția. Deocamdată, nu a fost anunțat prețul solicitat pentru cele două terenuri, potrivit profit.ro.

Proiecte imobiliare de sute de milioane de euro în portofoliul lui Ion Țiriac

Ion Țiriac a dezvoltat mai multe proiecte rezidențiale exclusiviste în București, pentru care a alocat sume importante. Unul dintre cele mai cunoscute este complexul Stejarii, a cărui primă etapă a presupus o investiție de peste 200 de milioane de euro. Ulterior, miliardarul a continuat dezvoltarea zonei, iar pentru cele 198 de apartamente din faza a doua a cheltuit aproximativ 50 de milioane de euro.

Un alt proiect pregătit de omul de afaceri este un bloc cu 127 de apartamente de lux, care urmează să fie construit în apropierea lacului Tei. Planul presupune demolarea vilei deținute de fiul său, Ion Alexandru Țiriac. Costurile estimate pentru noua construcție se ridică la 62 de milioane de euro.