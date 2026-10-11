 Zelenski denunță noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul | adevarul.ro
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Video Zelenski denunță noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina susține armistițiul energetic cu Rusia anunțat de Donald Trump, dar așteaptă detalii din partea SUA. El a acuzat Moscova că își continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

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Zelenski denunță noi atacuri după armistițiul anunțat de Trump Foto: EPA EFE

„Ucraina susține armistițiul și este important ca și Rusia să îl susțină. Așteptăm detalii din partea americană”, a transmis Zelenski, potrivit Reuters.

Liderul ucrainean a menționat că a discutat despre anunțul lui Trump cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul canadian Mark Carney și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

„Din partea noastră, Ucraina susține întotdeauna pe deplin măsurile care vizează detensionarea situației, protejarea vieților și adoptarea deciziilor necesare pentru a pune capăt războiului și a garanta o pace durabilă”, a transmis Zelenski.

Zelenski acuză Rusia că atacă în continuare infrastructura energetică a Ucrainei

În mesajul video transmis duminică seară, președintele ucrainean a afirmat că forțele ruse continuă atacurile aeriene asupra infrastructurii energetice, inclusiv asupra unei centrale de termoficare și producere a energiei electrice din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina.

„Chiar acum sunt drone Shahed pe cer”, a declarat Zelenski, referindu-se la aparatele de zbor fără pilot de concepție iraniană.

„Și, din păcate, au avut loc atacuri cu bombe aeriene. Au fost lovituri asupra infrastructurii noastre energetice. Chiar acum a avut loc un atac asupra centralei care produce atât energie electrică, cât și agent termic în orașul Harkov, lovind sistemul energetic al orașului”, a adăugat liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, în ultima săptămână au avut loc peste 200 de atacuri asupra capacităților de producere a energiei din Ucraina și 17 atacuri asupra instalațiilor petroliere și de gaze.

Zelenski a descris introducerea unui armistițiu energetic drept „o veste bună pentru toată lumea”, subliniind că este important ca acesta să fie pus efectiv în aplicare.

Președintele ucrainean a reiterat poziția Kievului, potrivit căreia Ucraina este pregătită să oprească toate atacurile asupra instalațiilor energetice rusești dacă Moscova încetează atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Până în prezent, Rusia nu a reacționat la declarația lui Donald Trump.

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